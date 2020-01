Nvidia RTX 3000-Gerüchte: Ampere-GPU soll Leistung um 50% steigern

Die nächste Grafikkartengeneration bei Nvidia hört auf den Namen Ampere und macht den Sprung vom 12-nm-Verfahren zu einer 7-nm-Architektur. Die Umstellung soll auch mit einem Leistungsplus einher­gehen: 50 Prozent mehr Grafikleistung bei halbem Energieverbrauch

Ampere steht für 2020 in den Startlöchern

TSMC und Samsung bauen

Nvidia GeForce Experience - Spiele-Einstellungen optimieren

Nvidia GeForce - Grafikkartentreiber (Windows 10)

Nvidia

Schon bisher war bekannt, dass Nvidia für das Jahr 2020 den Launch der neuen Grafikkartengeneration Ampere ins Auge gefasst hat. Jetzt liefern Gerüchte aus Taiwan wieder frischen Rückenwind für Spekulationen rund um die Leistungsfähigkeit, die von den Karten der RTX-3000-Serie zu erwarten ist. Wie die Taipei Times auf Basis von Informationen der Marktbeobachter von Yuanta Securities Investment Consulting berichtet, hält Nvidia weiter an dem Plan fest, Ampere in der zweiten Hälfte des Jahres auf den Markt zu bringen.Auch die bisher in Gerüchten herbei geschriebenen Fakten will der Bericht bestätigen können: Nvidia wird beim Turing-Nachfolger seine Architektur auf 7-nm-Technologie umstellen, aktuell werden Karten der RTX-20- und RTX-16-Familie 12 nm FinFET-Verfahren hergestellt. Die Anpassungen bei der GPU-Architektur sollen eine Steigerung von 50 Prozent bei der Grafikleistung möglich machen und dass bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Energiebedarfs um die Hälfte, so die Einschätzung der Analysten.Der spekulativen Natur dieser Aussage steht eine relativ einfache Überlegung gegenüber: Durch die deutliche Reduktion der Strukturbreite ist auf jeden Fall auch ein Abfall beim Energiebedarf zu erwarten, die Steigerung der Transistoren-Dichte bringt automatisch ein Leistungsplus mit sich. Schon alleine dadurch ist für Ampere im Vergleich mit Turing ein deutlicher Sprung zu erwarten.Wie Gamestar schreibt, ist mittlerweile auch bestätigt, wo Nvidia seinen neuen Ampere-Chips fertigen lassen wird. Demnach wird neben dem Auftragsfertiger TSMC - schon aktuell Hauptlieferant für Nvidia-GPUs - auch Samsung mit seinem 7-nm-EUV-Verfahren in die Produktion mit eingebunden. Auf TSMC wird aber wohl der Hauptteil der Produktionskapazitäten entfallen.