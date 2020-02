Gears of War-Chef: Microsoft verliert nächsten Gaming-Top-Manager

Gears of War ist die vermutlich wichtigste Gaming-Marke, die Microsoft be­sitzt und deshalb wird die Redmonder der Abgang von Rod Fergusson sicherlich treffen. Denn der Studiochef von The Coalition geht nach 15 Jahren und wird künftig ein ebenso prominentes Spiel beaufsichtigen.

"Bittersüßer" Wechsel

Neue Aufgabe: Diablo 4

Rod Fergusson hat seinen Abschied von The Coalition und somit Microsoft per Twitter bekannt gegeben. Dort schreibt er, dass er ab März zu Blizzard wechselt und das Diablo-Franchise beaufsichtigen wird. Der Abschied sei "bittersüß", da er die "Gears-Familie, die Fans und jeden bei The Coalition und Xbox liebe". Er bedankt sich schließlich bei allen und schreibt, dass es ihm eine Ehre war, mit allen zusammenzuarbeiten.Blizzard hat Microsoft damit den zweiten Topmanager innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit weggeschnappt. Denn im vergangenen Herbst gab Mike Ybarra bekannt, dass er zum Warcraft- und Diablo-Studio wechselt und dort als Executive Vice President und General Manager für das Tagesgeschäft zuständig sein wird bzw. da seither tätig ist.Fergusson war bereits 2006 als Produzent des ersten Gears of War-Teiles an Bord, seit der Übernahme der Spielemarke im Jahr 2014 beaufsichtigte er diese auch als Hauptverantwortlicher. Der Abgang wird den Redmonder Konzern sicherlich schmerzen, denn dieser Tage baut Microsoft seine Spielmarken aus und hat zuletzt auch diverse Studios übernommen, darunter Ninja Theory und Obsidian.Ob das tatsächlich Auswirkungen auf die Gears-Reihe haben wird, muss sich erst zeigen. Als nächstes Spiel ist ein PC-exklusiver Ableger in Arbeit, der voll auf Rundenstrategie ausgerichtet ist. Gears Tactics wird am 28. April 2020 erschienen.Fergussons Wechsel zu Blizzard kann man aber sicherlich nachvollziehen, denn mit Diablo (4) hat er nun die Möglichkeit, eine Spielereihe zu beaufsichtigen, die zu den legendärsten überhaupt zählt.