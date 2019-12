Gears Tactics hat einen Release-Termin und ersten Trailer erhalten

Um den bereits vor einiger Zeit angekündigten Strategiespiel-Ableger der Gears-of-War-Reihe war es zuletzt recht ruhig geworden. Auf der E3 2019 war er sogar gar nicht vertreten. Befürchtungen der Fans, das Spiel könnte inzwischen sogar eingestellt worden sein, hat Microsoft nun aber zerschlagen und nicht nur einen ersten Gameplay-Trailer gezeigt, sondern auch einen konkreten Veröffentlichungs­termin bekanntgegeben.Mit Gears Tactics lässt das Franchise die gewohnte Third-Person-Perspektive zumindest vorerst hinter sich und gibt Spielern einen weitläufigeren Blick auf die Schlachtfelder. Dieser ist auch notwendig, denn die Kämpfe sind nun vor allem taktisch bestimmt und verlaufen rundenbasiert. Damit erinnert das Spiel klar an Titel wie XCOM, das neue Video verspricht aber weiterhin Gears-typische Kämpfe gegen massive Bossgegner, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Waffen sowie eine Kampagne mit mehr als 40 Stunden Spielzeit. Zeitlich ist die Geschichte etwa 12 Jahre vor dem ersten Teil einzuordnen.Microsoft betont außerdem, dass Gears Tactics das erste Spiel der Reihe ist, das primär für PC-Spieler entwickelt wurde. Die Veröffentlichung erfolgt am 28. April 2020 via Steam, den Microsoft Store ( Windows 10 ) und den Xbox Game Pass.