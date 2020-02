Google sichert sich den Namen "Pigweed" für ein neues Betriebssystem

Google hat in den vergangenen Jahren immer wieder neue Betriebs­systeme entwickelt und diese zum Teil auch höchst erfolgreich eingeführt, Android ist sicherlich das beste Beispiel. Zuletzt hat Google an Fuchsia gearbeitet, nun kommt offenbar ein weiteres OS dazu.

Was ist Pigweed? Als Wort: Amaranth

Über die Erfolgsstory Android muss man wohl nicht viele Worte verlieren, auch Chrome OS hat sicherlich in der Technik-Welt seine Spuren hinterlassen. Dazu kommt noch Fuchsia, an dem die Kalifornier seit mittlerweile Jahren arbeiten und bei dem noch immer nicht wirklich klar ist, wohin die Reise geht.Nun kommt ein weiteres Betriebssystem dazu und das trägt in der Projektphase den etwas merkwürdigen Namen Pigweed. Denn diesen Begriff hat sich der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View nun beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) als Marke gesichert. Entdeckt wurde das von einem Redditor namens lgats (via 9to5Google ).Was Pigweed ist, geht aus dem Trademark-Antrag nicht hervor, schließlich interessiert sich das zuständige Amt in diesem Fall nicht für die technischen Details, sondern nur für eine generelle Einordnung. Und hier heißt es im dazugehörigen Dokument, dass sich Pigweed auf ein "Computer-Betriebssystem" bezieht. Daraus kann man aber auch keine echten Rückschlüsse ziehen, da das Wort Computer wohl sehr breit bzw. allgemein gemeint ist.Beim Wort Pigweed selbst haben übrigens auch Native Speaker nicht sofort eine Ahnung, was das ist. Es ist jedenfalls ein Begriff aus der Botanik, der die Pflanzen der diverse Amaranth-Familie zusammenfasst.Es gibt zwar auch Spekulationen, dass Fuchsia und Pigweed verwandt sein könnten, da in einem Code-Change im vergangenen Jahr "Pigweed" erwähnt wurde. Hier ist aber nicht ausgeschlossen, dass ein Google-Entwickler einen simplen Referenz-Fehler gemacht hat und das Wort unabsichtlich "reingerutscht" ist. Kurzum: Wir werden uns überraschen lassen müssen, was Pigweed ist.