Android: Google gibt Februar-Patches frei, auch viele Fixes für Pixel 4

Der kalifornische Suchmaschinenriese hat vor kurzem die Sicherheits­patches für den Februar freigegeben, diese sind für alle Pixel-Geräte gedacht. Wer ein Pixel 4 besitzt, der kann sich überdies auf wichtige Bugfixes freuen, diese betreffen vor allem System und Kamera.

Fehlerbehebungen beim Pixel 4

portal gda / Flickr

Google veröffentlicht seit bereits einer Weile monatliche Security-Patches, diese landen früher oder später auch auf den Geräten von Android-Partnern , wie üblich ist aber die Pixel-Hardware als erstes dran. So natürlich auch im Februar 2020.Die Details zum aktuellsten "Android Security Bulletin" ist in Beitrag auf der Android-Seite zu finden, dort kann auch die jeweiligen CVE-Nummern samt Klassifizierung bzw. Grad der Bedrohung finden. Im Februar 2020 werden insgesamt 13 Schwachstellen gepatcht, die Bandbreite der Bedrohungen reicht von moderat bis kritisch. In die letztgenannte Kategorie fallen zwei System-Schwachstellen, die schwerwiegendste hätte es laut Google einem Angreifer erlaubt, mit einer speziell manipulierten Übertragung Code auf dem Gerät des Nutzers auszuführen.Das aktuelle Google-eigene Smartphone hat nicht die allerbesten Kritiken bekommen, viele Tester bemängelten Bugs und Unzulänglichkeiten. An der Behebung der Fehler beim Pixel 4/XL arbeitet der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View aber nach wie vor und den nächsten Schub an Bugfixes gibt es gemeinsam mit dem Februar-Patch.Angesprochen werden unter anderem Hänger beim Booten sowie Probleme bei Videoaufnahmen, genauer gesagt feststeckende Previews und Überbelichtung in bestimmten Szenarien. Dazu kommen Fehlerbehebungen für NFC-Funktionalität sowie UI-Abstürze bei der Verwendung des Google Assistant. Diese Fehlerbehebungen bekommen das Pixel 4 und Pixel 4 XL, die Sicherheitspatches gibt es für Pixel 2/XL und neuer.