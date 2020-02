Zhaoxin: China hat nun doch eine x86-CPU - dank VIA Technologies

Der chinesische Chip-Designer Zhaoxin hat sich schon mehrfach in die Schlagzeilen geschoben, nun kann das Unternehmen aber auch wirklich liefern: Nach längerer Entwicklungszeit kommt nun eine eigene x86-CPU in den Handel.

Ein erster Schritt

Bereits im Jahr 2018 hatte Zhaoxin einen Chip mit der Bezeichnung KaiXian KX-6000 vorgestellt, von dem dann aber in der Praxis nichts weiter zu sehen war. Jetzt soll aber tatsächlich ein Produkt namens KaiXian KX-U6780A in den Verkauf starten. Der Prozessor ist nicht nur angekündigt, sondern ist auch schon bei chinesischen Online-Händlern wie Taobao gelistet und laut den dortigen Angaben ab März lieferbar, wie das US-Magazin TechSpot berichtet.Mit dem Hersteller Zhaoxin taucht ein seit vielen Jahren kaum noch wahrgenommener Name wieder in der Öffentlichkeit auf: VIA Technologies - also jenes dritte Unternehmen, das neben Intel und AMD das Recht hat, x86-Designs zu produzieren. VIA hatte bereits im Jahr 1999 die Firma Centaur Technology übernommen, die in der Folge an einer neuen Core-Architektur arbeitete. Dabei entstand das VIA Nano Isaiah-Design, das auch die Grundlage für die Chips von Zhaoxin bildet.Die Architektur wurde zwischenzeitlich um diverse moderne Aspekte der x86-Entwicklung erweitert und dürfte so durchaus in der Lage sein, eine recht aktuelle Basis bereitzustellen. Es ist zwar kaum davon auszugehen, dass der Chip nun auch nur annähernd mit den Spitzenprodukten von Intel und AMD mithalten kann, doch das muss er auch nicht zwingend. Für China, das bei den CPUs möglichst unabhängig vom Westen sein will, ist ja bereits die Verfügbarkeit ein großer Gewinn. Und selbst wenn die CPU einige Jahre hinterherhinkt, würde sie für zahlreiche Anwendungen völlig ausreichen.Der KaiXian KX-U6880A soll erst einmal mit acht Kernen und acht Threads verfügbar sein. Andere Modelle werden wahrscheinlich bald folgen. Die CPU wird 70 Watt TDP aufweisen, DDR4-3200 und eine Reihe von Ports wie USB, PCIe 3.0 und SATA unterstützen. Hergestellt wird der Prozessor mit einem 16-Nanometer-Prozess beim Auftragsproduzenten TSMC.