China-Eigenentwicklung: Notebook mit Loongson-CPU auf dem Markt

China arbeitet nun schon seit einiger Zeit an eigenen Prozessoren und hat die ersten Ergebnisse dieser Arbeit vor allem in Supercomputern und Cloud-Datenzentren zum Einsatz gebracht. Jetzt gibt es aber auch ein Notebook mit Loongson-CPU.

Hergestellt wird das System vom Hardware-Produzenten BDY. Das Gerät selbst ist dabei wenig spektakulär. Es handelt sich um ein 13,3-Zoll-System mit den gängigen Ports (HDMI, USB-A, USB-C und Klinke) und einem Gewicht von 1,55 Kilogramm. Auch sonst ordnet sich das Produkt klar in die untere Mittelklasse ein und würde entsprechend wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Allerdings besteht der Kern des Computers eben aus einem 3A4000-Prozessor von Loongson. Dabei handelt es sich um eine chinesische Eigenentwicklung. Der Prozessor soll in seinen Leistungsdaten in etwa mit AMDs Excavator-Cores vergleichbar sein, die in der A8-7680 Godavari-Architektur eingesetzt werden. Man ist also weit von dem entfernt, was Intel, AMD oder die Nutzer von ARM-Designs im High End-Bereich liefern könnten.Das spielt aber zumindest aus Sicht von Hu Weiwu, dem Chef von Loongson, keine so große Rolle. Der Chip mit seiner 14-Nanometer-Bauweise sei für 90 Prozent der Anwendungen völlig ausreichend, erklärte er. Entsprechend wird man auch nicht den Premium-Markt anvisieren, sondern eben die Masse der einfachen Nutzer in China, die in erster Linie den Browser, einen E-Mail-Client und einige Office-Applikationen benötigen. Diese werden als Bestandteil einer chinesischen Linux-Distribution mitgeliefert.Die CPU eröffnet im Computing-Markt allerdings neue Perspektiven - vor allem natürlich aus chinesischer Sicht. Denn bisher ist man in dem Bereich komplett von den großen US-Herstellern abhängig und die Konflikte mit der US-Regierung zeigten in den letzten Jahren, wie essenziell es für China sein kann, auf eigene Technologien zurückgreifen zu können. Denn Blockaden aus Washington können schnell dazu führen, dass ganze Branchenteile auf dem Trockenen sitzen, wie das Beispiel Hauwei zeigt.