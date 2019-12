Game-Gewinner des Jahres: Diese Spiele haben Steam 2019 dominiert

Welche Spiele konnten 2019 den Gaming-Markt beherrschen? Steam liefert auf diese Frage jetzt mit seiner Auflistung "Die Besten von 2019" eine Antwort. Dabei gibt es Gewinner in verschiedenen Kategorien: höchster Umsatz, erfolgreichstes Early-Access-Game und viele mehr.

Die Games mit dem meisten Umsatz

Die meisten gleichzeitigen Spieler

Beste Spiele in VR und Early Access

Der Umsatz der Gaming-Branche ist von 2013 von rund 60 Milliarden US-Dollar auf über 80 Milliarden US-Dollar in 2019 angestiegen. Auch, wenn Steam immer mehr Konkurrenz von anderen Vertriebsplattformen erhält, ist man für viele PC-Spieler immer noch die zentrale Online-Anlaufstelle für den Spielekauf. Jetzt haben die Macher von Valve unter der Überschrift " Die Besten von 2019 " wie jedes Jahr eine Auflistung der erfolgreichsten Spiele bereitgestellt, die in fünf Kategorien präsentiert werden - wie immer verzichtet das Unternehmen dabei darauf, genaue Zahlen zu nennen, sondern liefert Listen ohne Ranking.In der Kategorie Topseller - damit sind Spiele mit dem größten Jahresumsatz gemeint - tummeln sich dabei einige Titel, die schon eine ganze Weile auf dem Markt sind. So führt Valve GTA 5 und Elder Scrolls Online unter den Topsellern des Jahres auf. Auch der hauseigene Erfolgstitel Dota 2 kann sich demnach - anhaltender weltweiter Fanunterstützung sei Dank - in den Bestverdiener-Titeln halten. Außerdem in der Platin-Kategorie vertreten: Sekiro, Warframe, Rainbow Six Siege, Monster Hunter World, PUBG, CS:GO, Total War Three Kingdoms und Destiny 2. In seiner Auflistung liefert Steam dann auch noch Titel, die sich den Gold-, Silber- und Bronzerang sichern konnten.In der Kategorie "Meistgespielt" finden sich dann naturgemäß viele der Titel, die auch beim Umsatz punkten konnten. So schaffen es GTA 5, PUBG, Destiny 2, Warframe, CS:GO und Dota 2 hier ebenfalls in die Spitzengruppe mit mindestens "über 100.000 gleichzeitigen Spielern". Mit Path of Exile, Underlords und Halo sind hier aber auch ein paar Neulinge vertreten. In der Kategorie "über 50.000 gleichzeitige Spieler" schafft es unter anderem Red Dead Redemption 2, das erst seit Kurzem auf der Plattform vertreten ist.Mit Early Access und VR als Kategorien gesteht Valve dann auch Nischenprodukten und Newcomern eigene Kategorien zu, wobei bei Erstem Titel geehrt werden, die die Frühzugang-Phase in diesem Jahr hinter sich lassen konnten und im Gesamtumsatz punkten. Kuriose Vertreter der Platin-Kategorie: Der PC Building Simulator und der Raumkolonie-Simulator Oxygen Not Included. Ein Titel der sowohl bei den Early-Access- als auch VR-Titeln punkten kann ist Beat Saber, ein VR-only Rhythmus-Spiel das sehr viel gute Kritik erhalten hat.