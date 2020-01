Xbox One & PlayStation 4: Diese Gratis-Spiele erhaltet ihr im Februar

Microsoft und Sony starten im Februar mit neuen Gratis-Spielen für die Xbox One und PlayStation 4 durch. Konsolen-Besitzer mit einem aktiven Abo von Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate oder PS Plus kommen in den Genuss von sieben "kostenlosen" Titeln.

Die Highlights der neuen Gratis-Spiele für Xbox One und PlayStation 4 (Pro)

Nach bekannter Manier haben die beiden Unternehmen die neuen Spiele bekannt gegeben, die sie den Abonnenten ihrer Online-Services im Februar zur Verfügung stellen werden. Aus sicht der Xbox One S und Xbox One X treffen zahlende Mitglieder im Laufe des kommenden Monats auf die vier "Games with Gold"-Titel TT Isle of Man, Fable Heroes, Call of Cthulhu und Star Wars Battlefront. Ältere, aber durchaus namhafte PS4-Spiele stellt Sony für Nutzer des PlayStation Plus-Abos bereit - Bioshock: The Collection, Die Sims 4 und das VR-Game Fire­wall Zero Hour.Für die Beanspruchung der Xbox One-Spiele ist eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft nötig. Ein gutes Angebot zeigt sich dafür mit dem Xbox Game Pass Ultimate bei Amazon . Hier gibt es für 38,99 Euro insgesamt sechs Monate der Konsolen- und PC-Flatrate inklusive Gold-Status. Je nach Abo-Laufzeit schlägt Sonys PlayStation Plus für die PS4 hingegen monatlich mit 5 bis 9 Euro zu Buche.Von der Unterwasserstadt Rapture bis zur fliegenden Großstadt Columbia - BioShock: The Collection führt Spieler auf actiongeladenen Reisen durch wunderschöne, aber dennoch ge­fähr­li­che Orte, die einfach unvergesslich sind. BioShock: The Collection enthält alle drei Spie­le dieser preisgekrönten Serie - BioShock , BioShock 2 und BioShock Infinite - neu auf­ge­legt in 1080p, einschließlich aller Singleplayer-Zusatzinhalte.In TT Isle of Man bringst Du auf den vollen 60,725 Kilometern der legendären Motorsport-Rennstrecke Snaefell Mountain Deine Reifen zum Glühen. Der detailgetreu nachgebaute Par­cours stellt Deine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe. Verinnerliche mit Deinem Motorrad alle Kurven, während Du mit 290 Sachen an Deinen Gegnern vorbei rast. TT Isle of Man ist vom 1. bis 29. Februar auf Xbox One verfügbar.Die Sims feiern diesen Februar ihren 20. Geburtstag, und ihr seid zur Party eingeladen! In Die Sims 4 habt ihr die Chance, mit dem Leben selbst zu spielen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und erstellt Sims in einer einzigartigen Welt, die ein Ausdruck eurer Persönlichkeit ist.Tauche ein in eine Welt voller Schrecken und lauernder Gefahren nach dem Vorbild von H. P. Lovecraft. In Call of Cthulhu, dem offiziellen Videospiel zum gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiel, gehst Du auf einer verlassenen Insel dem mysteriösen Tod einer Familie auf den Grund. Nichts scheint so zu sein wie es ist. An diesem Ort voller merkwürdiger Kreaturen, fragwürdiger Forschungsprojekte und un­heim­li­cher Sekten bist Du Dir niemals sicher, wem Du vertrauen kannst. Call of Cthulhu ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox One verfügbar.