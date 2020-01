PlayStation Plus - Diese kostenlosen Spiele gibt es im Februar 2020

PlayStation-Plus-Mitglieder dürfen sich auch im Februar 2020 wieder auf neue monatliche Spiele freuen. Dieses Mal gibt es Bioshock: The Collection , welches alle drei bisher erschienenen Teile der Serie, also BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite, umfasst. Ebenfalls ist Die Sims 4 mit dabei, Besitzer einer PlayStation VR können außerdem taktische Gefechte im Shooter Firewall Zero Hour erleben.Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Sony bei rund 120 Euro. Verfügbar sind diese vom 4. Februar bis zum 2. März 2020. Zusätzliche Kosten fallen für die Spiele nicht an, eine einmonatige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus kostet derzeit 8,99 Euro.