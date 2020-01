Neue Bluetooth 5.2-Features für Windows 10 sind in Arbeit

In den Windows 10 Insider-Builds experimentiert Microsoft mit neuen Bluetooth-Featuren. Dazu gehört Bluetooth EATT, das so genannte Enhanced Attribute Protocol, welches die Leistung der Verbindung erheblich verbessern soll.

Kleine Hinweise gefunden

Das verbessert sich alles

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft

Schon im vergangenen Jahr gab es einige Ansatzpunkte für verbesserte Bluetooth-Funktionalität , die Microsoft in seine Vorschau-Versionen von Windows 10 eingebaut hatte. Für die neue Windows 10-Version, die bereits in diesem Frühjahr erscheinen soll, plant das Windows-Team aber so wie es aussieht nicht nur kleinere Verbesserungen, sondern die Einbindung des Bluetooth EATT, des so genannten Enhanced Attribute Protocols. Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest und bezieht die Informationen dafür aus dem Code des jüngsten Windows-Builds.Demnach enthält die jüngste Vorschauversion Hinweise auf Bluetooth EATT (ab Version 19541). Verweise auf "BluetoothEattPdus" und "BluetoothGattRobustCaching" wurden in Windows 10-Builds entdeckt, aber die neue Funktion kann derzeit nicht aktiviert werden.Ganz klar, wann die neue Funktion kommt, ist man dabei nicht. Da Microsoft aber das Prinzip geändert hat, wie neue Funktionen bei Windows 10 eingeführt werden können, ist derzeit nicht ganz klar, ob dieses neue Bluetooth-Feature nicht einfach auch per Update an alle Windows 10-Nutzer verteilt werden soll. Aktuell befindet es sich im Test für Insider, das Update könnte sowohl mit dem kommenden Feature-Update Windows 10 Version 2004 oder mit dem Herbst-Update kommen.Das Enhanced Attribute Protocol (EATT) ist eine verbesserte Version des Attributprotokolls (ATT) und enthält auch Verbesserungen für das Generic Attribute Profile (GATT). In Bluetooth 5.2 führt GATT ein verstärktes Caching durch, um Verbindungen bei reduziertem Strom­ver­brauch schneller zu er­möglichen. Das führt dann zudem zu re­duzierter End-to-End-Latenzzeit und einer ge­hobenen Verbindungs­qualität bei Audio­geräten. Das neue Protokoll ver­bessert zusätzlich die Sicherheit durch die Ver­wendung einer ver­schlüsselten Ver­bindung.