Update im Release Preview Ring für Windows 10 1903 und 1909 ist da

Microsoft hat eine neue Preview für ein Update für das Windows 10 Mai Update und für das November Update herausgegeben. Das Update wird Nutzern im sogenannten Release Ring als optionale Aktualisierung ange­boten und behebt, soweit bekannt ist, die IE-Schwachstelle

Während Microsoft für die älteren Windows 10-Versionen nach dem Patch-Day bereits wie gewohnt weitere Updates verteilt hat, werden die Fehlerbehebungen für die aktuellen Windows 10 Versionen 1903 und 1909 noch weiter im Insider Programm getestet. Die Builds mit den Nummern 18363.628 und 18362.628 wurde entsprechend für Nutzer im Release Preview Ring freigegeben und das Update in der Knowledge Base unter KB4532695 vor­ge­merkt. In der Knowledge Base findet man derzeit noch keine Informationen zu der Aktualisierung.Das Update bringt einige Fehler­be­he­bungen mit sich. Details dazu gibt es aber aktuell noch nicht. Es heißt aber, dass Microsoft die vor kurzem bekannt gewordenen Schwachstelle im Internet Explorer beheben konnte, beziehungsweise den Fix jetzt mit dem Update testet.Microsoft adressiert mit der neuen Preview Windows 10 Versionen 1903 und 1909, sowie die Windows Server und die Microsoft HoloLens Sicherheits­relevante Änderungen werden in den Previews des Release Ring normalerweise nicht mit veröffentlicht. Sie stehen zumindest nicht bei den Previews an erster Stelle. Dieses Mal heißt es aber, dass Änderungen an dem jscript9.dll Datenpaket entdeckt wurden, was auf die Behebung der Sicherheitslücke hinweist. Über den Inhalt, also über die direkten Änder­ungen ist aller­dings wenig be­kannt. Der­zeit hat der Konzern noch keine Infor­mationen ver­öffent­licht, was aber bei den Previews auch nicht üblich ist.Die Veröffentlichung im Release Preview Ring geht im Normalfall der zeitnah folgenden Freigabe für alle Nutzer voraus. Es könnte schon bald soweit sein - spätestens aber zum regulären Patch-Day im Februar.