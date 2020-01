Projekt Katzenminze ist tot - neue Windows 10 Insider Preview ist da

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version des für das zweite Halbjahr ge­planten Windows 10 Feature-Update veröffentlicht. Das neue Build des Ent­wick­lungs­zweigs 20H2 beendet jetzt das Projekt Catnip. Ansonsten gibt es kaum relevante Änderungen.

Keine "News"-App mehr für Windows Insider

Weitere Updates für Insider

Allgemeine Änderungen, Verbesserungen und Korrekturen für PC

Wir haben ein Problem behoben, das dazu geführt hat, dass Snipping auf sekundären Monitoren nicht funktionieren.

Vielen Dank, dass Sie berichtet haben, dass das Optimize Drives Control Panel fälschlicherweise anzeigte, dass die Optimierung auf einigen Geräten nicht funktioniert hat. Wir haben das in dieser Version behoben.

Wir haben ein Problem behoben, das zum Absturz der Ferndesktopverbindung führte, wenn versucht wurde, eine Verbindung zu mehreren Sitzungen herzustellen.

Wir haben eine serverseitige Korrektur vorgenommen, um das Problem zu beheben, das zum Absturz von Narrator Home führte, wenn die Schaltfläche "What's New" in Narrator Home ausgewählt wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Sprachvorgaben, die oben in den Spracheinstellungen aufgeführt sind, unerwartet leer waren.

Wir haben etwas Arbeit geleistet, um Feedback-Berichte zu behandeln, bei denen Screenshots (WIN+Shift+S), die in Outlook eingefügt wurden, unerwartet groß sein würden.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem, wenn Sie die Schriftart des Kandidatenfensters für den Pinyin IME geändert haben, diese nach dem Neustart des PCs wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Symbol "Hardware sicher entfernen" im Infobereich manchmal unerwartet weiß gezeichnet wurde (wodurch es unleserlich wurde), wenn das Light-Theme verwendet wurde.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Die neue Preview steht ab sofort für Nutzer des Fast Rings bereit. Die neue Windows 10 Insider-Vorschau bringt jetzt die Versionsnummer 19551. Das Update enthält vorrangig Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Neuerungen sind in diesem neuen Build nicht mit dabei. Allerdings gibt es eine "Planänderung", die Microsoft nun mitteilt: Man wird das Projekt Catnip, zu deutsch Katzenminze, beenden.Microsoft fasste in dem Projekt alle Pläne für eine progressive Webanwendung für Windows-Insider zusammen. Viele Details gibt es zu der Aufgabe des Projekts nicht. Im Windows Blog erklärt Windows-Manager Brandon LeBlanc nun lediglich, dass Microsoft keine externen Tests oder weitere Veröffentlichungen des "Project Catnip PWA" für das Windows Insider-Programm mehr plane. "Aufgrund einiger technischer Einschränkungen waren wir nicht in der Lage, die Erfahrungen, die wir für Insider wollten, über die PWA anzubieten. Wir suchen immer noch nach Lösungen für einige der Funktionen, die wir in der PWA untersucht haben", so LeBlanc.Mit dieser neuen Preview startet Microsoft auch wie angekündigt optionale Treiber-Updates mit über Windows Update auszuliefern. Das Ganze ist ein Experiment. Alle Treiber-Updates, die als optional gekennzeichnet sind, werden dann nicht automatisch heruntergeladen und auf Build 19536 und neuer installiert. Das Experiment läuft jetzt erst einmal bis zum 5. März 2020. Wer neue optionale Treiber installieren will, kann das unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update > Optionale Updates anzeigen - dort lassen sich verfügbare Updates manuell herunterladen.