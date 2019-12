Microsoft Edge: Alte und neue Version können parallel genutzt werden

Mitte Januar erscheint der neue auf Chromium basierende Browser Mi­cro­soft Edge und für viele ist das ein Grund zur Vorfreude. Denn dadurch be­kommt man auch auf Edge die bewährte Engine sowie die Möglichkeit, zahlreiche Erweiterungen installieren zu können.

Der originale Mi­cro­soft Edge war ein zweifellos hervorragender, aber glückloser Browser. Microsoft hat bereits vor längerem bekannt gegeben, dass man künftig auf die Open-Source-Engine Chromium setzen wird. Diese Version wird auch schon fleißig getestet, am 15. Januar 2020 ist es dann für alle Nutzer soweit: Microsoft wird die neue Ausgabe per Windows Update an alle Windows 10-Nutzer verteilen Doch es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der gerne nach wie vor die alte Version nutzen würde, und zwar parallel zur neuen. Der alte Edge wird auch künftig auf dem Rechner vorhanden sein, allerdings versteckt. Das bedeutet, dass man in der Regel zur Chromium-Version umgeleitet wird.Es wird allerdings möglich sein, auch künftig den alten und neuen Edge zu nutzen, wie es dem Nutzer gerade passt (via Dr. Windows ). Das ist auch kein Hack oder sonstige Manipulation, sondern ein Feature, das Microsoft selbst offiziell dokumentiert - an die große Glocke hängt man das freilich nicht, denn man will schließlich, dass die Nutzer zur neuen Ausgabe wechseln.Das funktioniert über Änderungen in der Gruppenrichtlinie. Hierfür geht man folgenden Weg: In der Computerkonfiguration geht man auf "Administrative Vorlagen", dort sollte nach dem Update ein Eintrag "Microsoft Edge Update" und "Applications" zu finden sein.Bei Applications ist dann der Eintrag "Allow Microsoft Edge Side by Side browser experience" zu finden (die offizielle deutsche Übersetzung liegt noch nicht vor), diesen editiert und aktiviert man.In der Home-Variante von Windows 10 führt der Weg über die Registry, da man dort die Gruppenrichtlinien nicht editieren kann. Hierfür geht man auf Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft und legt dort einen neuen Schlüssel namens EdgeUpdate an. Darunter folgt ein 32-bit DWORD-Eintrag mit dem Namen "Allowsxs" und einem Wert von "1". Das sollte man entsprechend ändern.