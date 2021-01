HP & Lenovo mit neuen ARM-Laptops: Nachschub im Schatten von Apple

Lenovo und Hewlett-Packard haben anlässlich der in diesem Jahr digital stattfindenden Consumer Electronics Show ( CES ) jeweils ein neues ARM-basiertes Notebook bzw. Tablet mit Windows 10 vorgestellt. HP geht da­bei in Sachen Design höchst ungewöhnliche Wege.

ARM-SoC statt x86-CPU

HP

Das neue HP Elite Folio ist mit einem 13,5 Zoll großen Full-HD-Touchscreen mit 1920 x 1080 Pixeln Auflösung ausgerüstet, der bei Bedarf mit einem Wacom-Stylus für Stifteingaben verwendet werden kann. Das Besondere ist hier, dass das Display so mittig auf der Rückseite befestigt ist, dass der Nutzer es bei Bedarf näher an sich heran holen und außerdem umlegen kann.Dadurch sollen die Eingaben mit dem Stylus deutlich einfacher werden oder Präsentationen besser gelingen. Klappt man das Display flach auf die Tastatur herunter, entsteht im Grunde ein Tablet, auf dem dann dank der zahlreichen Druckstufen des Stifts auch Zeichnungen angefertigt werden können. Der Stift kann in einem Fach oberhalb der Tastatur untergebracht werden.Was die weitere Ausstattung angeht, entspricht das HP Elite Folio mit 16 Gigabyte RAM und einer bis zu 512 GB großen PCIe NVMe-SSD eigentlich dem, was man von Intel- oder AMD-basierten Notebooks kennt. Allerdings stecken hier eben keine x86-SoCs unter der Haube. Stattdessen wird der Qualcomm Snapdragon 8cx verbaut.Der von Qualcomm bereits vor geraumer Zeit angekündigte ARM-Chip soll energieeffizienter sein als vergleichbaren SoCs auf x86-Basis und wird immer zusammen mit einem 5G-fähigen Modem verbaut. Dem entsprechend läuft hier eben auch kein normales Windows 10, sondern die ARM-Variante.Das Gleiche ist auch beim Lenovo IdeaPad 5G bzw. 4G der Fall, wobei sich in diesem Fall ein kurioses Bild ergibt. So verwendet Lenovo in den beiden baugleichen Geräten im Grunde auch die gleiche Plattform in Form des Snapdragon 8cx, doch wird der ARM-Chip hier ausnahmsweise mal nicht ausschließlich in Verbindung mit einem 5G-Modem zum Einsatz kommen.Stattdessen bietet man auch eine Variante an, die nur mit LTE-Support daherkommt. In diesem Fall wird der Snapdragon 8c verbaut, der im Grunde identisch zum 8cx ist und sich nur durch einen leicht geringeren maximalen Takt unterscheidet. Vermutlich will Lenovo so den Preis drücken, macht aber auch deutlich, dass Qualcomm und seine Hardware-Partner durchaus flexibel sind, was die Ausstattung der Snapdragon-basierten 2-in-1-Geräte und Laptops angeht.Das IdeaPad 5G bzw. IdeaPad 4G LTE von Lenovo ist abgesehen von der ARM-Plattform ein ganz klassisches Notebook, das im ganz normalen Clamshell-Design ohne Touchscreen gehalten ist. Das Display hat hier 14 Zoll und nutzt ein IPS-Panel mit 1920 x 1080 Pixeln. Das Gerät hat immer acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 256 oder 512 GB große PCIe-SSD im M.2-Slot verbaut.Lenovo rüstet das 1,2 Kilogramm leichte Gerät mit einem 51-Wattstunden-Akku aus, der für Laufzeiten von bis zu 20 Stunden sorgen soll. Außerdem sind die üblichen zwei Type-C-Ports mit Unterstützung für PowerDelivery und DisplayPort sowie ein stinknormaler USB-A-Port verbaut. Hinzu kommen ein Kopfhöreranschluss und ein seitlich angebrachter Fingerabdruckleser.Die neuen ARM-basierten Tablets und Laptops von Lenovo und HP sollen in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Preisangaben liegen bisher noch nicht vor. Sonderlich günstig dürften die Geräte nicht sein, so dass sie es im direkten Vergleich mit Apples ARM-basierten MacBooks sehr schwer haben dürften.