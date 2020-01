Huawei plant wohl, Werbung auf dem Betriebssystem EMUI zu zeigen

Die Idee, Werbung als Teil des Betriebssystems anzuzeigen ist nicht neu, und auch das Ergebnis ist fast immer dasselbe: Proteste und Entrüstung. Nun überlegt offenbar auch Huawei, diesen Fehler einmal auszu­pro­bie­ren, denn offenbar planen die Chinesen eine solche Option.

Werbung im Betriebssystem ist für die meisten ein No-Go

Die Daten lagern ein Jahr lang, in Hong Kong und Singapur

Niemand mag aufgezwungene Werbung. So einfach kann man die Angelegenheit zusammenfassen. Doch das hindert Hersteller nicht immer, sich an diesem lukrativen Geschäftsmodell zu versuchen. Laut Informationen, die MySmartPrice in Erfahrung bringen konnte (via MSPowerUser ), bereitet Huawei aber genau das vor.Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Hersteller an so etwas versucht, im Vorjahr musste Xiaomi für ein ähnliches Werbeexperiment viel Kritik einstecken. Doch das Beispiel scheint Schule zu machen, denn laut MySmartPrice hat Huawei seine Mobile Services zuletzt aktualisiert. Im Zuge des Updates werden auch überarbeitete Geschäfts- und Nutzungsbedingungen bereitgestellt und dort kann man Hinweise auf personalisierte und systemweite Werbeanzeigen entdecken.Die Rede ist auch von einer "Huawei Ads"-Plattform, die man Huawei-Geräten hinzufügen könnte, betroffen sind offenbar Geräte ohne Google Play Services, also jene Smartphones, die mit dem hauseigenen Huawei Mobile Services daherkommen.Laut MySmartPrice werden die für Werbe-Personalisierung erfassten Daten ein Jahr lang gespeichert, und zwar in Hong Kong sowie Singapur. Bei Zustimmung des Nutzers zur Standorterfassung werden auch GPS-Daten gespeichert, diese sollen für "geografisch relevante" Anzeigen verwendet werden.Bisher sind noch keine Fälle aufgetaucht, dass auch tatsächlich Werbung angezeigt wurde, allerdings scheint das wohl nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die ersten Nutzer welche zu sehen bekommen.