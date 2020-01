Die neuen iPhones bekommen wohl 5G - aber nicht in Deutschland

Dass bei Apple in diesem Jahr auch 5G zum Thema wird, war abzusehen. Jetzt liefert ein meist treffsicherer Analyst neue Informationen: Demnach werden alle vier iPhone-Modell 5G mitbringen, das wird aber nur in wenigen Märkten verfügbar sein. Deutschland ist wohl nicht dabei.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat sich für seine Voraussagen in Bezug auf Apple einen Namen gemacht und konnte dabei in der Vergangenheit durchaus Treffsicherheit beweisen. Jetzt hat der Marktexperte in Bezug auf die Pläne, die Apple beim 5G-Standard verfolgt, noch einmal neu Stellung bezogen. Wie Macrumors schreibt, hat der Analyst in einer aktuellen Analyse bekräftigt, dass aus seiner Sicht in diesem Jahr alle vier erwarteten iPhone-Modelle mit 5G-Modems ausgerüstet werden sollen, die "mmWave- und Sub-6-GHz"-Support bieten.Kuo hat damit frühere Voraussagen noch einmal bekräftigt: Aus seiner Sicht ist Apple aktuell in Bezug auf den Release seiner ersten 5G-iPhones "immer noch auf Kurs" - das betreffe sowohl "Sub-6-GHz"- als auch "Sub-6-GHz plus mmWave"-Modelle. Nach seinen Informationen spricht aktuell nichts dagegen, dass entsprechende Modelle gleichzeitig in der zweiten Hälfte des Jahres vorgestellt und dann spätestens "Anfang des vierten Quartals" ausgeliefert werden.Die Produktion soll für Apple auch deshalb leich­ter zu realisieren sein, weil für die Verfüg­barkeit der 5G-Modelle starke Einschränkungen gelten werden, so Kuo. Nach seinen Infor­mationen werden die iPhones mit dem neuen Funkstandard nur in fünf Ländern angeboten werden: USA, Kanada, Japan, Korea und Großbritannien. In allen anderen Ländern werde das Unternehmen "die 5G-Funktionalität deaktivieren", um Kosten zu sparen. Dort habe sich Apple wegen der fehlenden oder sehr geringen 5G-Abdeckung gegen einen Release der entsprechenden Modelle entschieden.Fast man Kuos Analyse zusammen, ergibt sich ein klares und durchaus realistisches Bild: Apple wird demnach wie gewohnt im September seine neuen Modelle vorstellen und dabei wohl auch 5G für iPhones einführen. Bleiben vorerst aber trotzdem einige Fragen: Wie wird sich Apple in Sachen Preisgestaltung verhalten und werden die 5G-iPhones aus diesem Jahr bei besserer Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt auch in Deutschland landen? Die kommenden Monate werden hier Antworten liefern.