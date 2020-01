Lädt nicht: Apple startet Austausch für iPhone Smart Battery Cases

Apple hat ein neues Austauschprogramm gestartet: Besitzer eines Smart Battery Case können unter Umständen von Apple ein Austausch-Produkt erhalten. Der Hintergrund ist dieses Mal banal und "ungefährlich" - einige Cases laden weder sich noch ein iPhone zuverlässig auf.

Nur einige Hüllen sind betroffen

Das Smart Battery Case lädt sich bei Anschluss an eine Stromquelle nicht oder nur sporadisch auf.

Das Smart Battery Case lädt das iPhone nicht oder nur sporadisch auf.

Apple hat sich für das Smart Battery Case als Zusatz-Power schon so einiges Schmähvolles anhören dürfen, jetzt kommt auch noch hinzu, dass die Akku-Hüllen nicht nur unvorteilhaft aussehen, sondern auch noch unzuverlässig laden. Wie unter anderem das Online-Magazin Apple Insider berichtet, hat Apple nach Kunden-Feedback ein neues Austauschprogramm für defekte Smart Battery Cases auferlegt. Betroffen sind nicht alle Modelle, sondern nur die Akku-Hüllen für das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR.Die betroffenen Cases wurden zwischen Januar und Oktober vergangenen Jahres hergestellt und waren entsprechend das ganze Jahr 2019 über im Handel verfügbar. Nun hat sich herausgestellt, dass es bei einigen Smart Battery Case-Modellen zu Ladeproblemen kommt. Ein betroffenes Smart Battery Case kann laut Apple eines oder mehrere der folgenden Symptome aufweisen:Wie Apple in dem Support-Dokument für das Austauschprogramm betont, liegt bei diesen Powerbank-Cases kein Sicherheitsproblem vor. Man muss also keine Angst haben, die betroffenen Modelle sind nur einfach nicht zuverlässig und stellen daher nicht ihre eigentliche Aufgabe, im Notfall extra Akku-Power zu bieten, sicher. Apple tauscht nun ab sofort die betroffenen Hüllen aus. Kunden können sich für einen kostenlosen Austausch beim Apple Support melden, einen Apple Store aufsuchen oder ihr Case bei einem autorisierten Apple Service Provider tauschen lassen.Das Programm ist für betroffene Smart Battery Case-Modelle zwei Jahre nach dem ersten Verkauf des Modells im Einzelhandel gültig.