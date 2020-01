iPhone SE 2: So groß wie das iPhone 8, aber mit klar größerem Display

In den vergangenen Tagen haben die Berichte und Gerüchte zu den nächsten iPhones stark zugenommen. Selbst wenn man annimmt, dass so manches sich als falsch herausstellt, so ergibt sich mittlerweile ein recht klares Bild, was Apple in Sachen Smartphones plant.

Gleiche Größe, mehr Display

Die aktuellen Berichte zu den iPhone-Modellen haben sich intensiviert und so manche Quelle will neue Informationen haben, doch einiges widerspricht sich dabei oder ist, wie 9to5Mac schreibt, schlichtweg verwirrend. Das betrifft vor allem einen Bericht des an sich als gut informiert geltenden japanischen Blogs Macotakara . Dieser basiert nach Angaben der Seite auf Gesprächen mit Apple-Zulieferern auf der CES 2020 vergangene Woche.Denn zuletzt hieß es immer wieder, dass Apple eine aktualisierte Version des iPhone 8 entwickelt. Laut Macotakara "könnte" Apple ein aktualisiertes iPhone 8-Modell mit Face ID vorbereiten. Dieses soll parallel zum zuletzt immer wieder in der Gerüchteküche auftauchenden Gerät mit Touch ID ("iPhone 2 SE) existieren, letzteres wird für dieses Frühjahr erwartet.Das laut Macotakara als "iPhone 8 mit A13 Bionic-Chip" beschriebene Gerät soll zudem eine "wesentlich größere Kamera" als das ursprüngliche iPhone 8 haben. Gemeint ist hier wohl die Anzahl der Linsen (das iPhone 8 hatte eine, das iPhone 8 Pro zwei Optiken auf der Rückseite). Verwirrend ist hier vor allem auch, ob das " iPhone SE 2 " oder auch iPhone 9 Face ID oder Touch ID hat, womöglich sind für das Frühjahr zwei unterschiedliche "Billig-iPhones" in der Mache.9to5Mac vermutet, dass das japanische Blog schlichtweg unterschiedliche Gerüchte vermischt hat: Denn Apple dürfte für März ein 5,4 Zoll großes iPhone mit Face ID vorbereiten, Macotakara dürfte meinen, dass dieses in Sachen Gesamtgröße dem iPhone 8 ähnelt. Das ergibt auch Sinn, da das iPhone 8 zwar nur ein 4,7 Zoll großes Display, aber auch recht große Ränder hatte. Anders gesagt: Das Gerät dürfte bei gleicher Größe mehr Bildschirm bieten.