Windows Terminal guckt in die Röhre und bekommt Retro-Optik-Option

Microsoft hat im Vorjahr sein Befehlszeilen-Tool Windows Terminal veröffentlicht dafür auch regelmäßig Updates. Demnächst steht Version 0.8 an und hier beweist der Redmonder Konzern, dass auch eine langweilige Anwendung wie diese ein wenig "Spaß" verträgt.

So sahen Röhren-Monitore aus

Microsoft

Mit Spaß ist hier wohlgemerkt eher eine optische Spielerei gemeint, denn Windows Terminal ist und bleibt natürlich ein Werkzeug, das zum Arbeiten mit dem Betriebssystem gedacht ist. Denn der Anfang Mai des Vorjahres veröffentlichte Emulator für Windows 10 unterstützt die Windows-Eingabeaufforderung, PowerShell, Windows Subsystem for Linux (WSL) und Secure Shell (SSH), also alles keine Funktionen, die für ihren hohen Unterhaltungsfaktor bekannt sind.Doch ein wenig Würze bekommt das Windows Terminal mit der nun via GitHub angekündigten Version 0.8 (via The Verge ) durchaus und das betrifft unter anderem einen optischen Retro-Effekt, der die Optik eines Röhren-Monitors simuliert. Jüngere werden den Kopf schütteln und sich möglicherweise wundern, was daran aufregend sein soll. Wer in der CRT-Ära aufgewachsen ist, der wird hingegen vermutlich nostalgisch seufzen, wenn er die klassischen horizontalen Scanlinien sieht.Natürlich gibt es aber auch normale Funktionalitäten, allen voran eine Suchfunktion für die einzelnen Tabs des Terminals, um Input oder Output diverser Kommandos zu finden. Ebenfalls praktisch ist sicherlich auch die neue Möglichkeit, die Größe einzelner Tabs zu verändern.Man kann nun auch ein spezifisches Profil mit einem selbst gewählten Tastatur-Kurzbefehl öffnen, schließlich wird es ab nächste Woche und dem Update auf Version 0.8 auch noch möglich sein, eine Einstellung auf alle Terminal-Profile anzuwenden.