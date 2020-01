Lithium-Schwefel-Akkus: Alte Hürden verschwinden - Tests gehen voran

Ein Forscher-Team ist mit der Ansage an die Öffentlichkeit getreten, nicht nur den bisher effizientesten Lithium-Schwefel-Akku bauen zu können. Man habe auch den ökologischen Faktor verbessert und ein extrem preiswertes Fertigungsverfahren gefunden.

Produktion wird erprobt

Lithium-Schwefel-Akku haben zumindest in der Theorie mit die höchsten Energie-Spei­cher­po­ten­ziale. Bis vor einiger Zeit krankte die Technik allerdings vor allem hinsichtlich der Lebens­dauer. Seit einigen Jahren hat man dieses Problem nun aber ein gutes Stück in den Griff be­kom­men. Bekommt man nun auch noch die Produktion gut hin, dürfte ein echter Kon­kur­rent zu den bewährten Lithium-Ionen-Batterien entstehen.Die Forscher der Monash University in Australien haben erfolgreich verbesserte Zellen in Form von Prototypen produziert , die bei gleicher Baugröße wie die typischen Energiespeicher in der Praxis deutlich mehr Energie vorhalten können. Die Kapazitäten würden reichen, um Smart­phones zu bauen, die man nur alle fünf Tage ans Stromnetz hängen müsste. Oder auch Elektroautos mit über tausend Kilometern Reichweite.Die Besonderheit zu vielen anderen Fort­schrit­ten in der Erforschung von Akku-Tech­no­lo­gien liegt in der bereits erprobten prak­ti­schen Um­set­zung. Partner von der deutschen Fraun­hofer-Ge­sell­schaft haben mit ihren In­dus­trie­kon­tak­ten bereits für die Herstellung der Pro­to­ty­pen in normalen Industriebetrieben ge­sorgt. Dies funktioniert wirtschaftlich pro­blem­los und bei Bedarf auch in größeren Men­gen. Da­her ge­hen die australischen Wissenschaftler da­von aus, dass man bereits im Laufe dieses Jah­res erste Akkus für E-Autos oder als Puf­fer­spei­cher in Solarkraftwerken bereitstellen kann.Auch das wird aber wahrscheinlich noch nicht in einem Umfang möglich sein, der einer realen Massenproduktion entspricht. Da auch die Lithium-Ionen-Akkus immer besser und billiger werden, dürfte es noch dauern, bis sie in allen Aspekten eingeholt werden können.