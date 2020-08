SwiftKey: Microsoft stattet App mit verbessertem Cursor-Support aus

Microsoft hat ein Update für die Beta-Version der beliebten Tastatur-App SwiftKey bereitgestellt. Die Aktualisierung der Android-Anwendung bringt nicht nur eine bessere Performance, sondern auch einen überarbeiteten Cursor-Support mit sich. Das Update steht im Play Store bereit.

Funktion zunächst nur in der Beta-Version

Aus dem Google Play Store herunterladen

Aus dem Apple App Store herunterladen

Siehe auch:

Das neueste Update hebt die Versionsnummer der App auf 7.6.2.4 an. Wie MSPoweruser berichtet, ist es nach der Aktualisierung möglich, mit einem Druck auf die Leer­tas­te den Cursor durch den aktuell geöffneten Text zu bewegen, indem der Finger auf der Leertaste nach links oder rechts gewischt wird. Hiermit ist es deutlich schneller möglich, einen be­stimm­ten Teil des Textes zu markieren oder den Cursor an eine andere Stelle zu bewegen.Derzeit wird noch die Beta-Version von Swift­Key benötigt, um das neue Feature aus­pro­bie­ren zu können. Da es sich um ein offenes Beta-Programm handelt, hat jeder Nutzer die Mög­lich­keit, die Preview herunterzuladen. Das ist über diesen Link möglich. Sofern die Nutzer der Beta-App in nächster Zeit keine schwer­wie­gen­den Probleme melden, dürfte der ver­bes­ser­te Cursor-Support bereits in den kommenden Wochen auch in eine finale Version der Tas­ta­tur-App SwiftKey in­te­griert werden.Wie üblich kann die reguläre Android-App von SwiftKey aus dem offiziellen Google Play Store bezogen werden. In den meisten Fällen dürfte das Update allerdings schon automatisch in­stal­liert worden sein. Die iOS-Variante von SwiftKey lässt sich im Apple App Store finden. Wäh­rend für den Download keine Kosten anfallen, können einige Funktionen erst nach einem In-App-Kauf genutzt werden. SwiftKey wird auf über 500 Millionen Smartphones verwendet.