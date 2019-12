Meilenstein: SwiftKey nun auf 500 Millionen Android-Geräten installiert

Die beliebte Android-Tastatur SwiftKey hat einen weiteren Meilenstein er­reicht. Inzwischen wurde die App über 500 Millionen Mal aus dem Google Play Store heruntergeladen. Das Entwicklerstudio wurde 2016 von Mi­cro­soft aufgekauft. Die App ist auf vielen Geräten bereits vorinstalliert.

SwiftKey wurde schon vor einigen Jahren für Android entwickelt und konnte sich schnell als Alternative zu den zahlreichen Standard-Tastaturen der Smartphone-Hersteller durchsetzen. Der Nutzer hat die Möglichkeit, das Design der Tastatur anzupassen. Außerdem kann die App auf Basis aller vorherigen Eingaben Wörter vorschlagen und das Tippen wesentlich schneller gestalten. Mit jeder Verwendung von SwiftKey werden die Wort-Vorschläge genauer.SwiftKey kann jetzt mehr als 500 Millionen In­stal­la­tio­nen verzeichnen. Dabei ist jedoch un­klar, wie das Löschen von Apps und an­schlie­ßen­de Neuinstallationen sich auf die im Play Store angegebene Zahl auswirken.Vor drei Jahren hatte Microsoft das Un­ter­neh­men SwiftKey für eine Summe in Höhe von um­ge­rech­net 250 Millionen Euro übernommen. Bei der beliebten Android-Tastatur handelt es sich nicht um die einzige den Redmondern ge­hö­ren­de App, die mehr als 500 Millionen Downloads erreichen konnte. In diesem Jahr konnten ei­ni­ge Office-Programme die Milliarden-Marke knacken.SwiftKey lässt sich über den offiziellen Google Play Store installieren. Die aktuelle Version 7.4.3.38 kann auf allen Geräten, auf denen Android 5.0 oder eine neuere Variante des mo­bi­len Betriebssystems läuft, verwendet werden. Zuletzt wurde die Tastatur-App am 28. No­vem­ber 2019 aktualisiert. In der Vergangenheit wurden in regelmäßigen Abständen Updates, mit denen der Funktionsumfang fortlaufend erweitert wurde, für SwiftKey bereitgestellt.