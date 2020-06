SwiftKey für iOS: Microsoft integriert Einhand-Modus in die Tastatur-App

Microsoft hat ein neues Update für die iOS-Variante seiner Tastatur-App SwiftKey veröffentlicht. Mit der Aktualisierung wird die Anwendung leicht umbenannt. Außerdem wurde die App mit einem neuen Einhand-Modus, der eine die Bedienung deutlich vereinfachen soll, ausgestattet.

App mit 400 neuen Sprachen ausgestattet

Update setzt mindestens iOS 11 voraus

Während die Tastatur-App zuvor als "SwiftKey" bezeichnet wurde, hört die iOS-Anwendung jetzt auf den längeren Namen "Microsoft SwiftKey". Diese kleine Umbenennung hatte Mi­cro­soft zuvor auch schon bei der Android-App vorgenommen. Mit dem neuen Einhand-Modus kann die Tastatur, wie der Name bereits sagt, mit nur einer Hand bedient werden. Hierfür wird die Tastatur etwas verkleinert und an den rechten oder linken Rand geschoben.Zusätzlich zum neuen Einhand-Modus hat das Redmonder Unternehmen 400 neue Sprachen in die beliebte Tastatur-App eingebaut. Damit besteht jetzt Support für mehr als 600 Spra­ch­en, sodass ab sofort nahezu alle relevanten Sprachen unterstützt werden dürften.Das neueste Update hebt die Versionsnummer der App auf 2.7.9 an. Um die Aktualisierung in­stallieren zu können, ist iOS 11 oder eine ak­tu­el­le­re Version des mobilen Apple-Be­triebs­sys­tems erforderlich.Die Microsoft SwiftKey-App kann aus dem offiziellen Apple App Store heruntergeladen wer­den. Die Android-Variante lässt sich im Google Play Store finden. Für den Download fallen keine Kosten an. Einige Features können jedoch nur nach einem kostenpflichtigen In-App-Kauf verwendet werden. Da Microsoft SwiftKey auf vielen Geräten schon vorinstalliert ist, kommt die App inzwischen auf mehr als 500 Millionen Smartphones zum Einsatz.