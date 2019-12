Samsung Galaxy S9: Android 10-Update könnte im Januar erscheinen

Eine neue Beta-Version von Android 10 deutet darauf hin, dass Sam­sung sein einstiges Flagg­schiff-Smart­phone Galaxy S9 im Januar mit dem neu­en Google-Be­triebs­sys­tem versorgen könnte. In der aktuellen Test­phase steht bereits das dritte Update zur Verfügung.

Samsung liegt mit Google Android 10-Updates gut im Zeitplan

Dudu Rocha

Der südkoreanische Hersteller scheint kurz vor Weih­nach­ten noch einmal Fahrt auf­ge­nom­men zu haben, was die Android 10-Updates älterer Smart­phones angeht. Auf Reddit zeigt ein Screen­shot die Verteilung des dritten Beta-Updates samt Si­cher­heits­patch, den Google im Januar 2020 be­reit­stel­len wird. Experten gehen somit davon aus, dass Samsungs Ga­la­xy S9 und Ga­la­xy S9+ im nächsten Monat mit der fi­na­len Firm­ware versorgt wer­den könnten.Somit würde sich das Unternehmen an seine Anfang Dezember veröffentlichte Up­date-Road­map halten, die ein fertiges Google Android 10 inklusive der hauseigenen One UI 2.0-Ober­flä­che ebenfalls für den kommenden Monat prognostiziert hat. Neben dem Galaxy S9 (Plus) wer­den auch die Note 10-Familie und die Galaxy S10-Reihe namentlich aufgeführt, wenn es um eine Soft­ware-Ak­tu­ali­sie­rung Anfang des neuen Jahres geht. Da sämtliche Up­dates be­kannt­lich in Wel­len ausgeliefert werden, steht noch nicht genau fest, wann deut­sche Be­sit­zer der ge­nann­ten Smartphones in den Genuss der neuen Android 10-Version kommen werden.Das Samsung Galaxy S9 ging im Früh­jahr 2018 an den Start und setzt in sei­ner kom­pak­te­ren Ver­sion auf ein 5,8 Zoll großes AMOLED-Dis­play, vier Gi­ga­byte Ar­beits­spei­cher und ei­nen Exynos 9810 Acht­kern-Pro­zes­sor. Hin­zu kom­men 64 GB Flash-Spei­cher und die Mög­lich­keit der Er­wei­te­rung per Mi­cro­SD-Karte. Die Ka­me­ras ar­bei­ten mit ei­ner 12-Me­ga­pi­xel-Auf­lö­sung an der Rück­sei­te und für Sel­fies steht an der Front ei­ne 8-Me­ga­pi­xel-Ka­me­ra be­reit. Der­zeit wird das Galaxy S9 bei di­ver­sen On­line-Shops ab circa 400 Eu­ro ver­kauft.