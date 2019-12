Samsung Galaxy S10 Lite: Alle Infos zur Hardware schon vorab

Das Samsung Galaxy S10 Lite kommt in wenigen Tagen zusammen mit dem Galaxy Note 10 Lite auch in Europa auf den Markt. Zwar liegen noch immer keine offiziellen Bilder zu dem neuen Top-Smartphone vor, doch konnten wir jetzt alle relevanten technischen Daten zum S10 Lite SM-G770F auftreiben.

Snapdragon statt Exynos - auch in Europa

Mehr Kameras als im Galaxy S10e

Das Samsung Galaxy S10 Lite wird laut dem uns vorliegenden Datenblatt mit einem 6,7 Zoll großen SuperAMOLED-Display daherkommen, das mit 2400x1080 Pixeln arbeitet und somit im 19,5:9-Format gehalten ist. Vermutlich wird hier die Frontkamera in einem mittig knapp unterhalb dem oberen Gehäuserand angebrachten Loch untergebracht sein.Unter der Haube steckt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 855 Octacore-SoC, der mit Taktraten von bis zu 2,84 Gigahertz eine sehr ordentliche Leistung liefern dürfte. Anders als bei den anderen in Europa vertriebenen Galaxy S10-Varianten will Samsung beim neuen Modell offenbar keinen Exynos-SoC einsetzen, denn auch hierzulande soll der Snapdragon-Chip verbaut werden. Normalerweise bleibt dieser dem US-Markt vorbehalten.Hinzu kommen beachtliche acht Gigabyte Arbeitsspeicher, die Samsung mit 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert, bei dem es sich, und dies ist nun Spekulation unsererseits, auf UFS-Basis realisiert wird. Der Nutzer kann beim Galaxy S10 Lite SM-G770 auf Wunsch eine bis zu ein Terabyte große MicroSD-Karte einsetzen, um den internen Speicher zu erweitern.Bei den Kameras lässt sich Samsung nicht lumpen und verpasst dem S10 Lite sogar mehr Kameras als dem im Frühjahr erschienenen Basismodell Galaxy S10e. So kommt als Hauptkamera ein 48-Megapixel-Sensor mit F/2.0-Blende und optischem Bildstabilisator zum Einsatz. Es handelt sich allerdings nicht um irgendeine Technologie zur Bildstabilisierung, sondern um einen sogenannten Tilt-OIS, was Samsung als tOIS abkürzt.Bei diesem System kann die Linse vor dem Kamerasensor um ein paar Grad in verschiedene Richtungen geneigt werden, ob so Bewegungen im Raum zusätzlich zum sonst üblichen Ausgleich von Verschiebungen abzufangen. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln Auflösung und F/2.2-Blende, während zusätzlich auch noch eine Makro-Kamera mit fünf Megapixeln und F/2.4-Blende verbaut wird. Die im Display-Loch auf der Front verbaute Kamera für Selbstporträts bietet bei einer F/2.2-Blende immerhin 32 Megapixel.Zur Ausstattung des Galaxy S10 Lite gehört außerdem auch noch ein 4500mAh-Akku, der per Super Fast Charging 2.0 mit bis zu 45 Watt über den USB-Type-C-Port extrem schnell geladen werden kann. Das Samsung Galaxy S10 Lite kommt in den Farben Schwarz, Weiß und Blau auf den Markt und wird mit 8,1 Millimetern relativ dünn ausfallen.Für Südeuropa liegt uns aus Händlerkreisen eine offizielle Preisempfehlung von 679,99 Euro für das S10 Lite vor. Aufgrund regionaler Unterschiede in der Höhe der Steuern und Abgaben könnte der Preis in Deutschland jeweils 10 Euro darüber oder darunter liegen. Als Betriebssystem läuft Android 10 mit der neuen Samsung One UI 2.0.