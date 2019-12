Galaxy A01: Samsung bringt Einsteiger-Smartphone mit bis zu 8 GB RAM

Android gilt gemeinhin als Speicherfresser, was architekturbedingt auch kaum zu vermeiden ist. Samsung hat nun ein etwas ungewöhnliches Einsteiger-Smartphone vorgestellt, bei dem man einen vergleichsweise riesigen Arbeitsspeicher verbaut - das Samsung Galaxy A01.

Im Galaxy A01 verwendet Samsung laut dem auf der Presseseite der Mobilgerätesparte des koreanischen Konzerns veröffentlichten Datenblatt des Geräts entweder sechs oder sogar acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Dies wäre für ein Modell der Premium-Mittelklasse oder der Oberklasse nicht ungewöhnlich, doch beim Samsung Galaxy A01 handelt es sich eher um ein Smartphones, das am unteren Ende des Geräteportfolios des Herstellers angesiedelt ist.Abgesehen davon stecken außerdem beachtliche 128 GB interner Flash-Speicher im Galaxy A01, inklusive der Möglichkeit zur Erweiterung des internen Speichers per MicroSD-Karte. Das Gerät besitzt darüber hinaus ein 5,7 Zoll großes Display, bei dem es sich anscheinend um ein IPS-Panel handelt. Der Bildschirm bietet eine als HD+ bezeichnete 720p-Auflösung und hat einen V-förmigen Ausschnitt am oberen Rand - sowie ein überraschend breites "Kinn" am unteren Ende.Samsung verbaut hier einen namentlich bisher nicht genannten Octacore-SoC, der mit vier bis zu 1,95 Gigahertz schnellen High-End- und vier maximal 1,45 GHz schnellen Stromspar-Kernen daherkommt. Die Taktraten lassen vermuten, dass es sich um einen Qualcomm Snapdragon 439 handelt, doch dieser unterstützt zumindest laut dem offiziellen Datenblatt des Chipherstellers nicht die erwähnten sechs oder acht GB RAM.Auf der Rückseite des Galaxy A01 installiert Samsung eine Hauptkamera mit 13 Megapixeln und F/2.2-Blende sowie einen Tiefensensor mit zwei Megapixeln Auflösung. Vorn sitzt in der "Notch" am oberen Displayrand eine 5-Megapixel-Kamera mit F/2.0-Blende. Die Kapazität des Akkus gibt Samsung mit 3000mAh an, wobei eventuell sogar ein simpler MicroUSB-Port zur Energieversorgung verwendet wird.Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit des Samsung Galaxy A01 liegen bisher nicht vor.