Edge: Sicherheitslücken in Microsofts Chromium-Browser entdeckt

Cookie-Manipulation, Rechteerhöhung und Remote Code-Ausführung werden durch Fehler ermöglicht, die bis vor kurzem noch im neuen Chromium-basierten Edge-Webbrowser enthalten waren. Ein Sicherheits­forscher hatte die Bugs gemeldet und 40.000 Dollar kassiert.

Weitere Fehler entdeckt

Microsoft Edge

Es ist laut Medienberichten das erste Mal, dass Microsoft in dem im Spätsommer 2019 aufgelegten Bug-Bounty-Programm für den neuentwickelten Edge einen bestätigten Fehler entlohnt (via Günter Born ). Der Sicherheitsforscher Abdulrhman Alqabandi entdeckte demnach gleich drei verschiedene Fehler in dem neuen Browser, was ihm nun insgesamt 40.000 Dollar einbringt. Microsoft entlohnt natürlich nur Bugs, die in Teilen enthalten sind, die der Konzern erstellt hat und nicht in der Chromium-Basis selbst.Ein von Alqabandi entwickelter Proof-of-Concept (PoC) zeigt unter anderem die Ausnutzung einer Cross-Site-Scripting (XSS)-Schwachstelle in Microsoft Edge . Durch diese kann ein Unbefugter eine Rechteerhöhung unter Umständen zustande bringen (Privilege Escalation Attack).Alqabandi vermutet zudem, dass ein weiterer Fehler die Erstellung eines RCE-Exploits (Re­mote Code Execution, Aus­führung von be­lieb­igem Code auf dem Rechner des An­ge­grif­fenen) er­mög­lichen könnte. In seinen Ver­suchen kam es immer zum Browser­absturz. Einer der XSS-Fehler be­trifft dabei eine neue Funk­tion in einer Kom­ponente der Tab-Verwalt­ung (NTP). Dieser Fehler führt dazu, dass poten­tiell gefähr­liches JavaScript ausge­führt wurde. Der Fehler er­mög­lichte es, JavaScript aus normalen Web­inhalten in einem höher privi­le­gierten Kontext einzu­fügen und so eine Sicher­heits­hürde zu über­springen.Der letzte der drei von Alqabandi gefundenen Fehler betraf eine mögliche Cookie-Manipulation. Alle Bugs erläutert der Sicherheitsforscher in seinem Blog