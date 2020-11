PlayStation 5 - Neuer Trailer stellt die Spiele in den Mittelpunkt

Sony hatte erst vor wenigen Tagen mit einem offiziellen Launch-Trailer auf den bevorstehenden Start der PlayStation 5 aufmerksam gemacht, im Vordergrund stand dabei jedoch vor allem das Spielgefühl, welches die neue Konsole vermitteln soll. In einem neuen Video geht es nun einzig und allein um die Spiele, die pünktlich zum Launch und in den folgenden Monaten erscheinen.Sony zeigt im Trailer unter anderem Ausschnitte aus Marvel's Spider-Man: Miles Morales und dem Remake von Demon's Souls, welche beide pünktlich zum Release der Konsole am 12. November 2020 verfügbar sind. Die beiden Playstation-exklusiven Titel werden hierzulande auf der neuen Hardware allerdings erst eine Woche später spielbar sein, wenn der Deutsch­land­start der PlayStation 5 stattfindet.Weiterhin sind im Video Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal zu sehen, die für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet werden. Horizon Forbidden West ist ebenfalls mit einigen Ausschnitten vertreten, bis zur Veröffentlichung ist in diesem Fall aber noch einiges an Geduld gefragt, denn die Fortsetzung des PS4-Erfolgs ist erst für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant.