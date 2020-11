Time Magazine kürt Geräte des Jahres: PS5, Series S und Surface Duo

Das renommierte Time Magazine widmet sich am Ende von Jahren und auch Jahrzehnten immer wieder den Innovationen der vergangenen Zeit. In der Wertung für 2020 finden sich gleich mehrere Microsoft- und Sony-Produkte, darunter die Konsolen Xbox Series S und PS5.

Konsole zum Xbox Game Pass

Die Übersicht des Time Magazine ist eine nette Fundgrube für Produkte, die man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hatte und hat, man bekommt dort aber auch eine Bestätigung für Technik, die einem selbst schon zuvor aufgefallen ist.Natürlich gibt es in der Liste der Innovationen von 2020 diverse Geräte, die auch uns bekannt vorkommen, allen voran die Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony. Dabei überrascht es nicht, dass die PlayStation 5 dort auftaucht (Time: " Bei Sonys neuer Spielkonsole dreht sich alles um kleine Fortschritte, die zusammen ein revolutionäres Erlebnis schaffen"), sehr wohl aber, dass man die Xbox Series S statt der "großen" Series X gewählt hat.Allerdings begründet das Magazin die Entscheidung mit dem Xbox Game Pass. Die Konsole selbst ist also nur zweitrangig, denn Time verweist darauf, dass die Xbox Series S "mehr als nur ein Spielgerät der nächsten Generation ist - sie ist die Grundlage für das, was das Netflix der Videospiele werden könnte".Das zweite Microsoft-Produkt ist das Surface Duo. Hierzu stellt das Magazin fest: "Das Surface Duo fühlt sich wie ein Konzeptgerät an, aber auch wie ein Blick in die Zukunft der mobilen Computer." Man verweist zwar darauf, dass das Surface Duo nicht das iPhone und dessen "Killer-Kamera" ersetzen kann, "aber es ist leicht zu erkennen, dass es das eines Tages könnte". Interessant ist übrigens, dass Apple kein einziges Produkt in den Innovationen des Jahres platzieren konnte.Weitere Technik-Innovationen sind Nvidia GeForce Now, dieses ist aber eher stellvertretend für Spiele-Streaming allgemein zu sehen. Auch Animal Crossing: New Horizons hat es in die Liste geschafft, Nintendos Spiel sei die perfekte Ablenkung zu Zeiten der Pandemie gewesen, so Time.