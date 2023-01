Live von PS5: Sony feiert in einem Werbespot seine Spielewelten

Sony hat einen neuen Werbespot für die PlayStation 5 veröffentlicht. Dieser ist ganz im Stil einer Nachrichtensendung gehalten und lässt uns in die Welten verschiedener Spiele eintauchen, die für die Konsole erhältlich sind oder in Zukunft erscheinen.Das Video mit dem Titel "Live von PS5" greift in Form von Live-Schalten unter anderem Spiele wie Marvel's Spider-man, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Final Fantasy XVI oder Gran Turismo auf, es gibt aber natürlich noch mehr zu entdecken. Eine kurze Szene zeigt eine Frau mit brennender Fackel in einer Höhle - und schafft Raum für Spekulationen, Sony könnte hier ein neues Uncharted anteasern.In einem begleitenden Blogbeitrag zu dem Video bedankt sich Sony vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage seit dem Verkaufsstart der PS5 für die Geduld der Fans und verweist auf eine inzwischen bessere Verfügbarkeit im Einzelhandel und im Online-Shop.