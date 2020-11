Nur Reset hilft: PS5 leidet unter Fehler in der Download-Warteschlange

Die Download-Warteschlange der PlayStation 5 sorgt für Ärger. Aktuell häufen sich die Nutzerberichte, dass Spiele beim Herunterladen stecken bleiben. Danach ist es nicht möglich, den Download erneut zu starten. Der einzige Weg zur Besserung: Ein kompletter Reset der Konsole.

Von CoD bis Disney+

Sony

Die neue Konsole steht im Wohnzimmer, jetzt nur noch Spiele herunterladen und losgeht der Next-Gen-Spaß: So wünschen es sich wohl alle Besitzer einer PlayStation 5, aktuell häufen sich aber die Berichte zu Problemen rund um den Download von Spielen. Wie IGN schreibt, tritt der Fehler dann auf, wenn Spiele das erster Mal heruntergeladen werden sollen. Statt eines Downloads erwartet Betroffene einer von zwei Bugs: Entweder landet die App in einer Download-Warteschlange, oder das Herunterladen bricht mit einer Fehlermeldung ab.Das noch viel größere Problem: Ist der Fehler einmal aufgetreten, bleiben die entsprech­enden Spiele in diesem Zustand stecken und erlauben es weder, den Download abzubrechen noch diesen neu zu starten. In der PS5-Bibliothek werden die Spiele angezeigt, ein Blick in den PS5 Store zeigt aber, dass dieser den Besitz nicht erkennt und zum Kauf auffordert. Aktuell deuten Hinweise darauf hin, dass von dem Problem nur Spiele und Apps mit spezieller PS5-Version betroffen sind.Laut IGN verweisen viele der aktuellen Fehlerberichte auf die PS5-Version von Call of Duty : Black Ops Cold War - der Download der PS4-Version scheint hier dagegen problemlos möglich. Darüber hinaus gibt es aber auch Beschwerden beim Herunterladen von Godfall, Demon's Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure und der Disney+ App.Activision rät in Bezug auf CoD zu einem kompletten Reset der Konsole. IGN bestätigt, dass sich das Problem so lösen ließ, auch weitere Nutzerberichte sprechen von einem Bugfix auf diesem Weg. Einen anderen Workaround scheint es aktuell für das Download-Dilemma allerdings nicht zu geben. Sony hat sich noch nicht zu den Problemen geäußert.