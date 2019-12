Apple iPhone 11 im Test - So gut ist das neue iPhone wirklich

Das Apple iPhone 11 ist der direkte Nachfolger des iPhone XR, der mit einem Einstiegspreis von rund 800 Euro sogar ein wenig günstiger geworden ist. Veränderungen gibt es etwa beim Kamerasystem, welches nun ein zusätzliches Weitwinkelobjektiv besitzt, beim Prozessor und der nun etwas längeren Akkulaufzeit. Außerdem bietet Apple das iPhone jetzt in neuen Farben an. Ob sich der Wechsel von einem älteren Modell auf das neue iPhone 11 lohnt, verrät unser Kollege Jonas Kaniuth in seinem Test.