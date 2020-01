iPhone SE 2 Gerüchte halten sich wacker - 2020 soll es wirklich kommen

Seit 2016 hatte Apple mit dem iPhone SE ein günstiges Einsteiger-iPhone in seinem Portfolio, das viele Fans hatte. Seither wartet man auf eine Neuauflage, zu der es immer wieder neue Gerüchte gibt. 2020 soll das iPhone SE 2 endlich kommen.

Vier Mal mit OLED, zwei LCD

Roadmap-Planungen

Apple

Zwar ist die Nachricht zum Start des iPhone SE 2 in diesem Jahr auch wieder nur ein Gerücht - aber es stammt von dem normalerweise gut informierten Magazin DigiTimes (News im Mitglieder-Bereich, Infos via AppleInsider ). Insider stecken dem Magazin immer wieder entsprechende Informationen aus den Zulieferketten der großen Hersteller. Nun berichtet DigiTimes, dass Apple plant, das iPhone SE 2 im Herbst mit dem regulären iPhone-Launch vorzustellen. Dabei sollen in diesem Jahr insgesamt sechs verschiedene iPhone-Modelle neu auf den Markt kommen.Vier der neue Geräte sollen OLED-Modelle sein, die zwei weiteren setzen dagegen auf LCD-Technologie, wie Insider-Quellen aus der taiwanesischen Lieferkette berichten. Das iPhone SE 2 soll demnach gleich in zwei Varianten auf den Markt kommen, nämlich in zwei verschiedenen Größen. Das iPhone SE 2 soll dabei ein 4,7 Zoll Display besitzen, also die Größe, wie man sie beim iPhone 8 hatte. Apple soll dazu ein iPhone SE 2 Plus vorbereiten, das für Kunden gedacht ist, die doch lieber ein größeres Display nutzen. Einzelheiten dazu weiß DigiTimes aber noch nicht zu berichten.Die grobe Richtung der Details passt aber auch zu Gerüchten, die der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo im vergangenen Jahr schon zu einem zweiten iPhone SE 2-Modell verbreitet hatte. Die Zulieferer sollen sich aktuell auf eine Roadmap für sechs neue iPhones vorbereiten. Die Chipbond Technology Ltd aus Taiwan soll dabei Verpackungsaufträge für die LCD-Bildschirme der beiden SE-Modelle erhalten haben, so DigiTimes weiter. Inwieweit sich die Gerüchte bestätigen werden, bleibt abzuwarten - nicht jeder "Insider-Bericht" von DigiTimes hat sich letztendlich als wahr herausgestellt.