Apple iPhone 12 Pro: Top-Modell soll mehr Arbeitsspeicher erhalten

Das voraussichtlich im Herbst erscheinende Apple iPhone 12 (Pro) soll mit einem größeren Arbeitsspeicher ausgestattet werden als bisher an­ge­nom­men. Analysten gehen derzeit davon aus, dass die Spitzenmodelle der iOS-Smartphones 6 GB RAM erhalten dürften.

Ausblick: Vier neue Apple-Smartphones mit bis zu 6 GB RAM

Apple

Die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation ist noch Monate entfernt, doch schon jetzt äußern sich bekannte Analysten und Apple-Experten zum möglichen iPhone 12 Pro . Sprach Ming-Chi Kuo erst vor wenigen Tagen über den Fortschritt kommender 5G-iPhones und deren angeblicher Abwesenheit vom deutschen Markt, melden sich jetzt die UBS-Analysten Timothy Arcuri und Munjal Shah zu Wort. Sie geben unter anderem ihre Prognose (via MacRumors ) zu den Displaygrößen, Kameras und vor allem zum Arbeitsspeicher ab.Schenkt man den Aussagen Vertrauen, wird Apple in diesem Jahr vier neue iPhone-Modelle vorstellen. Während der vermutliche iPhone SE-Nachfolger mit einem 5,4-Zoll-Display, Dual-Kamera und 4 GB RAM präsentiert werden könnte, soll das iPhone 12 mit ähnlichen Spe­zi­fi­ka­tio­nen einen 6,1 Zoll großen Bildschirm vorweisen können. Interessanter sind jedoch die Aussagen der Analysten zum kommenden Pro-Modell, welches in zwei Größen mit 6,1 Zoll und 6,7 Zoll erscheinen dürfte. Beide iPhone 12 Pro-Smartphones sollen über eine Triple-Kamera samt 3D-Sensor und einen 6 GB großen Arbeitsspeicher verfügen.Das aktuell erhältliche Apple iPhone 11 Pro so­wie die größere Max-Version werden mit ei­ner RAM-Kapazität von 4 GB ausgeliefert. Im Ge­gen­satz zu vielen Herstellern von An­dro­id-Smart­phones , beteiligt sich Apple nicht am Re­kord­ren­nen um den größten Ar­beits­spei­cher. Das Unternehmen aus Cupertino und vor allem das hauseigene iOS-Be­triebs­sys­tem sind be­kannt für ihr optimiertes Res­sour­cen­ma­nage­ment, auch bei vergleichsweise kleinen RAM-Grö­ßen. Konkurrenten wie Xiaomi scheinen hin­ge­gen an neuen Superlativen und Smart­phones mit bis zu 16 GB RAM zu arbeiten.