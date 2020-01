Gerücht: iOS 14 könnte die gleichen iPhones wie iOS 13 unterstützen

Das aktuelle mobile Apple-Betriebssystem iOS 13 bietet Support für alle iPhones, die ab dem Jahr 2015 erschienen sind. Einem Gerücht zufolge soll das auch mit dem kommenden Software-Update der Fall sein. Damit könnte das iPhone SE ebenfalls noch eine Aktualisierung erhalten.

Kleine Abstriche bei iPadOS 14

Das Gerücht wurde von der französischen Seite iPhonesoft veröffentlicht. Das Update auf iOS 14 soll demnach das iPhone 11, iPhone 11 Pro (Max), iPhone XS (Max), iPho­ne XR, iPhone X, iPhone 8 (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 6S (Plus), iPhone SE sowie den iPod Touch der siebten Generation unterstützen. Zusätzlich soll das neue Betriebssystem auf allen Mo­del­len, die in diesem Jahr veröffentlicht werden, laufen.Bei iPadOS 14 ist jedoch mit einigen Abstrichen zu rechnen. Mit dem Update soll der Support für Tablets mit Apple A8- und A8X-Chip weg­fal­len. Damit werden das iPad Mini 4 sowie das iPad Air 2 nicht weiter unterstützt. Neben den iPads, die 2020 auf den Markt gebracht werden, wird iPadOS 14 dem Gerücht zufolge für vier iPad Pro-Modelle, die iPads der fünften bis sieb­ten Generation, das iPad Mini 5 und das iPad Air 3 erscheinen. Eine offizielle Bestätigung dieser Angaben gibt es noch nicht. Zum jetzigen Zeit­punkt handelt es sich lediglich um ein Gerücht.Ob das Gerücht tatsächlich der Wahrheit entspricht, bleibt zunächst einmal abzuwarten. Wie 9to5mac anmerkt, hat iPhonesoft im letzten Jahr behauptet, dass mit iOS 13 der Support für das iPhone SE eingestellt wird. Das ist aber nicht geschehen. Korrekt war hingegen, dass sowohl das iPhone 5s als auch das iPhone 6 kein Update auf iOS 13 mehr bekommen sollten.