Apple iPhone 11 ist meistverkauftes Smartphone der letzten Monate

Das iPhone 11 verkauft sich wie geschnitten Brot. In den ersten drei Mo­na­ten dieses Jahres konnte Apple nicht nur fast 20 Millionen Geräte ab­set­zen, sondern auch den iPhone XR-Hype des letzten Jahres über­tref­fen. Das neue iPhone SE dürfte jedoch vorbeiziehen.

Apple dominiert High-End-Bereich, Samsung die Mittelklasse

Laut den Analysten von Omdia konnte sich das Apple iPhone 11 im ersten Quartal 2020 deut­lich von den Android-Smartphones der Hersteller Samsung, Xiaomi und Oppo absetzen. Mit 19,5 Millionen verkauften Einheiten hat das US-amerikanische Unternehmen beinahe drei­mal mehr iPhone 11-Modell verkauft, als Samsung das zweitplatzierte Mittelklasse-Smart­phone Galaxy A51. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2019 gingen vom damals ver­gleichs­weise günstigen iPhone XR "nur" 13,6 Millionen Modelle über die weltweiten Ladentheken.Zudem konnte sich Apple in Q1 2020 mit insgesamt vier iOS-Smartphones in den Top 10 plat­zie­ren. Auf Platz 5 und 6 rangieren das iPhone XR und iPhone 11 Pro Max, während das iPhone 11 Pro mit 3,8 Millionen verkauften Exemplaren den achten Platz einnimmt. Als Ge­win­ner kann auch der chinesische Hersteller Xiaomi angesehen werden, der neben dem Red­mi Note 8 auf Platz 3 direkt dahinter das Redmi Note 8 Pro platzieren konnte. Samsung ist hin­ge­gen neben dem eingangs erwähnten A51 zusätzlich mit den Einsteiger-Modellen Galaxy A30s und A10s vertreten. Das Samsung Galaxy S20+ 5G mit 3,5 Millionen verkauften Ein­hei­ten liegt an neunter Stelle.Mit Spannung dürften Analysten die Zahlen aus dem aktuellen zweiten Quartal 2020 erwarten, das vor allem vom neuen Apple iPhone SE ge­prägt werden dürfte. Als Nachfolger des iPhone 8 ging das kompakte 4,7-Zoll-Smartphone Mitte April mit dem leistungsstarken Apple A13 Bionic-Chip an den Start. Mit einem Ein­stiegs­preis von 479 Euro für die 64-GB-Variante ge­hört es zu den bisher günstigsten iPhone-Mo­del­len, die Apple am Markt platziert hat. Auch wenn optische Neuerungen ausbleiben, rechnen Experten erwartungsgemäß mit ver­gleichs­wei­se hohen Verkaufszahlen.