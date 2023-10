iPad Pro vs. Samsung Galaxy Tab S9: Alle Modelle im großen Vergleich

Wer auf der Suche nach einem neuen Oberklasse-Tablet ist, hat derzeit die Qual der Wahl: Sowohl Apple als auch Samsung bieten gleich mehrere Modelle an, doch welches ist das beste? Unser Kollege Andrzej Tokarski hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt, im Video vergleicht er die Samsung Galaxy Tab S9-Serie mit den beiden aktuellen iPad Pro-Geräten und er zeigt, für wen welches Tablet am besten geeignet ist.Zwar kann die neue Galaxy Tab S9-Serie alle anderen auf dem Markt erhältlichen Android-Tablets im Hinblick auf Performance abhängen, dennoch ist das iPad Pro deutlich schneller, auch wenn sich dies in aktuellen Spielen (noch) nicht bemerkbar macht. Zwar haben alle Tablets im Testfeld hervorragende Displays, allerdings ist das kleine iPad Pro nur mit einem LCD- statt AMOLED-Panel ausgestattet.Während der S Pen bei den Samsung-Tablets zum Lieferumfang gehört, muss der Apple Pencil für etwa 100 Euro dazugekauft werden. Ansonsten arbeiten beide Stifte aber ähnlich präzise. Sowohl Samsung als auch Apple bieten jeweils zwei offizielle Tastatur-Cover für ihre Tablets an. Hier kann Samsung im direkten Vergleich unter anderem durch ein geringeres Gewicht und mehr Flexibilität punkten.