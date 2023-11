iPad Mini vs. Lenovo Legion Tab Y700: 8-Zoll-Tablets im Vergleich

Display und Performance

Der Markt aktueller Premium-Tablets mit 8 Zoll großem Display ist derzeit recht überschaubar: Neben dem Apple iPad Mini ist in dieser Größenklasse nämlich nur das Lenovo Legion Tab Y700 (2023) erhältlich. Beide haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich in anderen Punkten aber auch recht deutlich. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat die zwei Tablets miteinander verglichen und er zeigt, welches für wen am besten geeignet ist.Im direkten Vergleich kann zunächst das Display des Lenovo Legion Tab Y700 mehr überzeugen. Es ist mit 8,8 Zoll (iPad Mini: 8,3 Zoll) ein wenig größer und die Auflösung ist höher. Weitere Pluspunkte sind die höhere Bildwiederholrate und Helligkeit sowie die Farbwiedergabe. Im Hinblick auf Performance hat hingegen das iPad Mini die Nase vorn, was sich nicht nur in besseren Benchmark-Ergebnissen, sondern auch einer etwas schöneren Spiele-Grafik zeigt. Allerdings sind die Speicheroptionen beim Lenovo-Tablet besser. Eine 5G-Option gibt es wiederum nur bei Apple.Beide Tablets lassen sich mit einem separat erhältlichen Stift verwenden. Vor allem aufgrund der deutlich besseren Software-Unterstützung ist das iPad Mini aber die bessere Wahl, wenn man das Tablet vorrangig mit Stift verwenden möchte. Das gilt auch dann, wenn häufiger Fotos gemacht werden, denn Schnappschüsse mit dem iPad Mini sehen besser aus - dies gilt sowohl für die Front- als auch für die Hauptkamera auf der Rückseite.Beim Blick auf den Preis fällt auf: Das Lenovo Legion Tab Y700 ist bereits deutlich günstiger als das iPad Mini zu haben, jedoch ist es bislang nur über Importhändler aus China erhältlich. Garantie und Support in Europa gibt es somit hier leider nicht.