Der Apple Pencil USB-C im Vergleich mit dem Pencil 1 und Pencil 2

Der Apple Pencil ist seit Kurzem in einer weiteren Variante erhältlich, die nun erstmals mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist. Zwar ist der Stift deutlich günstiger als bisherige Modelle, allerdings gibt es auch Nachteile. Welche das sind und welcher Stift zu welchem Tablet passt, weiß unser Kollege Andrzej Tokarski , der alle Apple Pencil-Modelle miteinander verglichen hat.Der Apple Pencil USB-C ist mit rund 95 Euro deutlich günstiger als der Apple Pencil 1 oder Apple Pencil 2. Geladen wird der neue Stift über einen USB-C-Anschluss, der hinter einer Kappe am hinteren Ende verborgen ist. Dadurch eignet sich der Stift für alle iPads , die über einen solchen Anschluss verfügen. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Preises verzichtet Apple auf die Druckempfindlichkeit. Anders als der Apple Pencil 1 oder Apple Pencil 2 erkennt der Stift also nicht, wie stark man aufdrückt.Dies sollten vor allem Nutzer bedenken, die mit dem Stift auf Ihrem iPad zeichnen möchten. Beim Festhalten handschriftlicher Notizen dürfte das fehlende weniger hingegen nur kaum ins Gewicht fallen. Davon abgesehen arbeitet auch der Apple Pencil USB-C zügig und präzise und er bietet weiterhin eine Neigungserkennung.