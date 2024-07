Abo-Modell für Mäuse: Logitechs zündende Idee oder ein Flop?

Logitech-CEO Hanneke Faber überrascht mit der Vision einer "Forever Mouse": Eine Premium-Maus mit Abo-Modell, die durch regelmäßige Software-Updates zum lebenslangen Begleiter werden soll. Doch wie realistisch ist diese Idee wirklich?

Von der Wegwerfware zum Premiumprodukt

Es ist eine schöne Uhr, keine super teure Uhr, aber ich plane nicht, diese Uhr jemals wegzuwerfen. Warum sollte ich also meine Maus oder meine Tastatur wegwerfen, wenn es sich um ein fantastisches, gut gestaltetes, softwaregestütztes Gerät handelt? Hanneke Faber, CEO Logitech

Das Abo-Modell: Fluch oder Segen?

Herausforderungen und Skeptiker

Nachhaltigkeit als Verkaufsargument

Marktpotenzial und Zukunftsaussichten

Fazit und Ausblick

Logitech steht möglicherweise vor einem Paradigmenwechsel. In einem kürzlich geführten Interview mit dem Podcast "Decoder" von The Verge gab die neue CEO Hanneke Faber Einblicke in ihre Zukunftsvision für das Unternehmen. Dabei fiel besonders ein Konzept auf: die "Forever Mouse" - eine Maus, die man nur einmal kauft und die durch regelmäßige Software-Updates (im Abo) stets auf dem neuesten Stand bleibt."The mouse built this house" - mit diesem Satz unterstrich Faber die Bedeutung der Computermaus für Logitech. Doch wie kann ein Produkt, das viele als Wegwerfartikel betrachten, zum langlebigen Premiumgerät werden? Faber verglich die Idee mit einer hochwertigen Armbanduhr.Die "Forever Mouse", wie Faber sie beschreibt, wäre "etwas schwerer, hätte großartige Software und Dienste, die man ständig aktualisieren würde, und wäre schön". The Verge-Chefredakteur Nilay Patel spekulierte über einen möglichen Preis von 200 US-Dollar - keine Kleinigkeit für eine Computermaus, im Gaming-Bereich aber auch keine Seltenheit.Hier kommt der kontroverse Teil ins Spiel: Um die kontinuierliche Weiterentwicklung und Aktualisierung der Software zu finanzieren, brachte Faber ein Abo-Modell ins Gespräch. Auf die direkte Frage, ob sie sich eine Abo-Maus vorstellen könne, antwortete Faber: "Möglicherweise."Die Idee einer Abo-Maus mag für viele Nutzer befremdlich klingen. Schließlich sind wir es gewohnt, Hardware einmalig zu kaufen und dann nach Belieben zu nutzen. Doch Faber sieht darin eine Chance, nicht nur für Logitech, sondern auch für die Nutzer: "Man müsste sich nie wieder Sorgen machen, was nicht unähnlich zu unseren heutigen Videokonferenzdiensten ist."Trotz der optimistischen Vision gibt es auch kritische Stimmen. Die Idee einer Abo-Maus stößt bei vielen Verbrauchern auf Skepsis. Zudem stellt sich die Frage, ob Logitech abseits davon in einer Welt, in der Sprachsteuerung und KI immer wichtiger werden, weiterhin relevant bleiben kann.Faber zeigt sich zuversichtlich: "Logitech hat einen hervorragenden Job gemacht, den Wechsel vom PC zum Handy zu überleben und immer noch eine fantastische Schnittstelle zu sein. Ich bin ziemlich sicher, dass wir mit den fabelhaften Ingenieuren und Designern, die wir haben, auch eine Schnittstelle zu allem sein werden, was als Nächstes kommt."Ein weiterer Aspekt, den Faber betonte, ist die Nachhaltigkeit. Logitech hat sich zum Ziel gesetzt, seinen CO₂-Fußabdruck bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Die "Forever Mouse" könnte dazu beitragen, indem sie die Lebensdauer von Produkten verlängert und unnötigen Elektroschrott vermeidet.Faber erklärte: "Wir müssen skalieren. Wir müssen erneuerbare Energien nutzen. Wir müssen innovativ sein, und wir müssen auf Zirkularität setzen. Und dann haben wir eine echte Chance, tatsächlich minus 50 Prozent zu erreichen und gleichzeitig das Geschäft zu vergrößern."Interessanterweise erwähnte Faber, dass derzeit nur etwa 50 Prozent der Menschen eine separate Maus und Tastatur verwenden. Der durchschnittliche globale Ausgabebetrag für diese Peripheriegeräte liegt bei lediglich 26 US-Dollar. Dies zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial für Logitech, sowohl durch die Erschließung neuer Nutzer als auch durch den Verkauf höherwertiger Produkte an bestehende Kunden.Logitech setzt dabei auf verschiedene Zielgruppen. Für fortgeschrittene Nutzer wie Softwareentwickler oder Finanzanalysten bietet das Unternehmen die MX-Reihe an, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Shortcuts ermöglicht. Für Nutzer mit ergonomischen Anforderungen gibt es die Ergo-Linie, während für Lifestyle-orientierte, jüngere Kunden farbenfrohe Designs zur Verfügung stehen.Die Vision einer "Forever Mouse" mit Abo-Modell ist zweifellos gewagt. Sie könnte einerseits zu langlebigeren, hochwertigeren Produkten führen und Logitechs Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Andererseits stellt sich die Frage, ob Verbraucher bereit sind, für eine Computermaus ein Abo abzuschließen.Logitechs Zukunft wird davon abhängen, ob es dem Unternehmen gelingt, seine Produkte in einer sich rasant verändernden technologischen Landschaft relevant zu halten. Die Integration von KI, der Fokus auf Nachhaltigkeit und die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle könnten dabei Schlüsselfaktoren sein.Ob die "Forever Mouse" tatsächlich das nächste große Ding wird oder ob sie das Schicksal anderer innovativer, aber letztlich gescheiterter Produkte teilen wird, bleibt abzuwarten.