WinFuture Exklusiv

Logitech steht kurz vor dem Launch der G Pro X Superlight 2 Wireless-Maus, mit der man hoch ambitionierten Gamern eine noch bessere Ausstattung bei geringerem Gewicht bieten möchte. Wir haben vorab offizielle Marketing-Bilder und sämtliche technische Details zu der neuen Gaming-Mouse von Logitech vorliegen.

Logitech

Neuer Hero 2-Sensor mit 32.000 DPI

Akkulaufzeit steigt auf 95 Stunden

Nur noch 60 Gramm leicht

Zusammenfassung Logitech bringt neue G Pro X Superlight 2 Wireless-Gaming-Maus auf den Markt

Neue Maus verfügt über verbesserten Hero 2-Sensor mit 32.000 DPI

Verbindung zum PC erfolgt über Lightspeed-Adapter für geringe Latenz

Akkulaufzeit wurde auf 95 Stunden erhöht, Gewicht auf 60 Gramm reduziert

Maus kann optional auch kabelgebunden betrieben werden

Preisempfehlung liegt zwischen 160 und 170 Euro, je nach Land und Steuern

Bald verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß und Magenta

Die Logitech G Pro X Superlight 2 Gaming-Maus kommt in Kürze für 169 Euro auch in Deutschland auf den Markt. Sie unterscheidet sich von ihrem Vorgängermodell vor allem durch die Verwendung eines neuen Sensors.Der sogenannte Hero 2-Sensor steigert die Auflösung auf 32.000 DPI, womit der IPS-Wert theoretisch über 500 liegen soll, so der Hersteller. Die maximale Beschleunigung gibt man mit "mehr als 40G" und die Signalrate mit 2000Hz bzw. 0,5 Millisekunden an.Damit die Bewegungsdaten der Maus auch zuverlässig auf dem PC landen, setzt Logitech wieder auf einen proprietären Lightspeed-Adapter, um die Funkverbindung zum Host-System mit möglichst geringer Latenz zu gewährleisten.Um sicherzustellen, dass kein Schuss danebengeht, verbaut Logitech wieder die Lightforce genannten optisch-mechanischen Switches unterhalb der Maustasten. Damit dies auch länger möglich ist, hat Logitech die Akkulaufzeit der neuen G Pro X Superlight 2 Lightspeed noch einmal deutlich gesteigert.Lag die Laufzeit bei ständiger Bewegung beim Vorgängermodell mit 70 Stunden schon auf einem sehr hohen Niveau, so hält das Modell der zweiten Generation laut Logitech jetzt noch länger durch. Ganze 95 Stunden Dauerbetrieb verspricht das Unternehmen.Gleichzeitig soll das Gewicht der Logitech G Pro X Superlight 2 noch einmal ein kleines Stück gesunken sein und jetzt bei nur noch 60 Gramm liegen - zuvor waren es drei Gramm mehr. Die sogenannten PTFE-Füße sind ebenfalls wieder an Bord.Auf Wunsch lässt sich die neue Maus auch kabelgebunden betreiben, wobei Logitech endlich auch bei seiner Profi-Modellreihe dafür sorgt, dass Micro-USB endgültig Geschichte ist. Natürlich hat das neue Modell einen USB Typ-C-Anschluss.Die neue Logitech G Pro X Superlight 2 Gaming-Maus kommt in den nächsten Wochen auf den Markt, wobei die offizielle Preisempfehlung je nach Land in Europa inzwischen 160 und 170 Euro liegen dürfte, abhängig von möglichen Steuern und Gebühren. Zur Markteinführung gibt es die neue High-End-Maus von Logitech in den Farben Schwarz, Weiß und Magenta.