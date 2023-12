Astro A50 X: Logitechs neues "Flaggschiff"-Headset für Konsole und PC

Logitech hat die fünfte Generation seiner Astro A50-Serie vorgestellt. Das Astro A50 X Headset wird als Flaggschiff für Konsolen-Gamer beworben. Eine Basisstation, die über HDMI 2.1 Anschluss finden kann, erlaubt den schnellen Wechsel zwischen Quellen.

Schneller switchen: Astro A50 X mit HDMI 2.1

Offiziell richtet sich Logitech laut eigener Aussage mit dem neuen Astro A50 X an Spieler auf Xbox und PlayStation. Eine der Hauptfunktionen des neuen High End-Headsets, das für 400 Euro in den Handel geht, macht es aber besonders leicht, zwischen zwei Konsolen oder Konsole und PC zu wechseln.Die PlaySync-Technologie, wie Logitech dieses System tauft, setzt auf eine neue Basisstation, die zwei HDMI-Signale verarbeitet und weiterverteilt. Konsolen wie Xbox und PlayStation sowie PC und Mac können direkt per HDMI Anschluss finden. Während die Audiosignale an das Headset weitergeleitet werden, gehen die Videosignale per HDMI 2.1 an den angeschlossenen Bildschirm. Logitech sagt zu, dass bei diesem Weiterleiten Funktionen wie 120Hz, HDR, VRR und ALLM unbeeinträchtigt bleiben.Der Anschluss per HDMI macht weitere praktische Funktionen möglich. Sitzt das Headset in seinem Dock, werden Audiosignale und Videosignale direkt an den verbundenen Bildschirm weitergeleitet. Setzt man dann das Headset auf, erfolgt die automatische Umleitung des Klangs. Beim Wechsel des Audiosignals wird außerdem die passende HDMI-Quelle aktiviert.Neben HDMI können PC-System auch per USB-C angeschlossen werden, hier fallen die beschriebenen Komfortfunktionen weg und das Umschalten betrifft nur die akustischen Signale.Aktuell ist das Astro A50 X nur bei Logitech zum Preis von 399 Euro zur Vorbestellung gelistet, einen offiziellen Termin zur Auslieferung nennt man hier aber bisher nicht. Bei anderen Händlern soll das Headset innerhalb des ersten Halbjahres 2024 verfügbar sein.