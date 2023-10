Wave Keys: Logitech bringt drahtloses Ergo-Keyboard in die Moderne

Logitech bringt mit dem Wave Keys erstmals seit mehreren Jahren ein neues ergonomisches Keyboard auf den Markt. Die neue Tastatur soll durch ihre geschwungene Form und Tastenanordnung besonders komfortabel zu nutzen sein und kombiniert im Grunde ein Kompakt-Keyboard mit einem Nummernpad.

Logitech

Zeitgemäße ergonomische Tastatur mit Wellenform

Zusammenfassung Logitech bringt neues ergonomisches Keyboard "Wave Keys" auf den Markt

Geschwungene Form und Tastenanordnung für komfortables Tippen

Erhältlich als Einzelprodukt oder im Paket mit Logitech Lift Ergonomie-Maus

Preise ab 100 Euro, erhältlich in "Off-White" und "Graphite"

Unterstützt Logi Bolt-Adapter und Bluetooth für flexible Geräteverbindung

Akkulaufzeit bis zu drei Jahre, abhängig von Nutzungsintensität

Hoher Anteil von Recycling-Materialien in den Plastikbauteilen

Die Logitech Wave Keys, welche als MK670 auch in Verbindung mit der Logitech Lift Ergonomie-Maus im Paket angeboten wird, soll nach Angaben des Herstellers "das ultimative Keyboard für all jene sein, die ein komfortable sund ergonomisches Tipp-Erlebnis wünschen". Die Tastatur soll einerseits die Produktivität steigern helfen, andererseits aber auch die Belastung der Hände und Handgelenke minimieren, heißt es von Logitech.Die Wave Keys werden in den nächsten Tagen zu Preisen ab rund 100 Euro auch in Deutschland in den Handel starten und dann in den Farben "Off-White" und "Graphite" zu haben sein. Logitech setzt bei der neuen Tastatur auf eine zentrale "Welle", wobei die Tasten jeweils in der Tiefe als auch in der Höhe gewölbt angeordnet werden. Anders als bei früheren Ergo-Keyboards verzichtet man hier auf eine hälftige Trennung, so dass alle Tasten in einem großen Block angeordnet werden.Das Nummern-Pad am rechten Rand der Logitech Wave Keys ist hingegen ganz klassisch, wie mit dem Lineau gezogen, gestaltet. Die Eingaben sollen sauber und fast lautlos erfolgen können, da Logitech die Tasten angeblich für einen möglichst leisen Betrieb ausgelegt hat.Mit der Wave Keys ist man nicht an einen festen Betriebsort gebunden, heißt es. Durch die Unterstützung für den Logi Bolt-Adapter und Bluetooth lassen sich nicht nur mehrere Geräte mit dem Keyboard verbinden, zwischen denen flexibel umgeschaltet werden kann. Da die Verbindung zum Host-Gerät drahtlos erfolgt, lässt sich die Tastatur inklusive der gepolsterten Handballenauflage und ihrem Nummern-Pad auch bequem auf dem Sofa verwenden oder zwischen mehreren Arbeitsplätzen hin und her bewegen.Die Akkulaufzeit des neuen Logitech Wave Keys Ergonomic Wireless Keyboard wird mit bis zu drei Jahren angegeben, was natürlich von der Nutzungsintensität abhängt. Eine Hintergrundbeleuchtung sucht man hier scheinbar vergebens. Immerhin ist der Anteil von Recycling-Materialien bei den Plastikbauteilen der neuen Tastatur recht hoch: bei der grauen Ausgabe sollen 61 Prozent und bei der weißen Variante ganze 46 Prozent aus Post-Consumer-Kunststoffen bestehen.Die Logitech Wave Keys Tastatur soll ab dem 11. Oktober zum Preis von 99,99 Euro in den Handel kommen.