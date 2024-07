Bumerang-Effekt: Spyware-Hersteller wird selbst gehackt

US-Spyware-Hersteller Spytech fällt Hackern zum Opfer: Tausende Geräte weltweit ausspioniert. Der Vorfall offenbart das Ausmaß globaler digitaler Überwachung und wirft ein Schlaglicht auf die fragwürdigen Praktiken der Branche.

Die Jäger werden zu Gejagten: Der weitgehend unbekannte US-Spyware-Hersteller Spytech Software aus Minnesota wurde offenbar selbst Opfer eines Hacks. Wie das Technikportal TechCrunch via Heise ) berichtet, drangen Unbekannte in geschützte Serverbereiche des Unternehmens ein und entwendeten brisante Daten.Die gestohlenen Daten enthalten laut TechCrunch detaillierte Aktivitätsprotokolle von überwachten Telefonen, Tablets und Computern. Betroffen sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Viele der Daten stammen erst aus dem Juni 2024, was darauf hindeutet, dass bis vor Kurzem aktiv Informationen gesammelt wurden. Die frühesten Aufzeichnungen reichen bis ins Jahr 2013 zurück.Bei der Analyse der Daten zeigte sich, dass über 10.000 Geräte weltweit von der Spyware betroffen sind. Der Großteil der kompromittierten Geräte sind Windows-PCs, gefolgt von Android-Smartphones. In geringerem Umfang wurden auch Macs und Chromebooks infiltriert. Die geografische Verteilung erstreckt sich über mehrere Kontinente.Spytech ist kein Neuling in der umstrittenen Spyware-Branche. Das 1998 gegründete Unternehmen hat sich auf Fernzugriffs-Apps und Überwachungssoftware spezialisiert. Auf seiner Website wirbt Spytech offen damit, dass die angebotenen Produkte es jedem ermöglichen, private Aktivitäten zu überwachen.Die Zielgruppe ist breit gefächert:Besonders brisant: Unter den ausspionierten Personen befindet sich auch Spytech-Manager Nathan Polencheck selbst. Auf Anfrage von TechCrunch behauptete Polencheck, nichts von der Überwachung gewusst zu haben. Dies erscheint zweifelhaft, da die durchgesickerten Daten auf seinen privaten Wohnsitz in Red Wing, Minnesota, hinweisen.Der Vorfall bei Spytech reiht sich in eine besorgniserregende Serie von Hacks gegen Spyware-Hersteller ein. Allein in diesem Jahr wurden bereits drei weitere Anbieter von Stalkerware kompromittiert. Diese Häufung wirft ein Schlaglicht auf die fragwürdigen Praktiken und mangelnden Sicherheitsstandards in der Branche.Laut einer Untersuchung von TechCrunch wurden seit 2017 mindestens 21 Stalkerware-Unternehmen gehackt oder haben sensible Daten preisgegeben. Einige Firmen wurden sogar mehrfach Opfer von Angriffen.Der Einsatz von Spyware entwickelt sich weltweit zu einem immer größeren Problem. Erst im April dieses Jahres warnte Apple vor einer globalen Welle gezielter Spyware-Angriffe auf iPhones . Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr, dass nicht nur Smartphones, sondern auch PCs und andere Geräte im Visier der digitalen Spione stehen.Die Verwendung von Spyware bewegt sich oft in einer rechtlichen und ethischen Grauzone. Während das Monitoring von Kindern oder Angestellten unter bestimmten Umständen legal sein kann, ist die Überwachung eines Geräts ohne Einwilligung des Besitzers in den meisten Ländern strafbar. Sowohl Spyware-Anbieter als auch -Nutzer riskieren strafrechtliche Konsequenzen.