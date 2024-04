Apple warnt iPhone-User aus 92 Ländern wegen Hacks durch 'Söldner'

Apple hat eine Vielzahl von iPhone-Usern in diversen Ländern darüber informiert, dass sie möglicherweise Opfer von Angriffen durch bezahlte Hacker geworden sein könnten. Die E-Mails wurden an Kunden aus 92 Ländern verschickt.

Unklar, wie viele Nutzer betroffen sind

Zusammenfassung Apple warnt iPhone-Nutzer vor Hackerangriffen

E-Mails an Kunden aus 92 Ländern gesendet

Hacker oft im Auftrag von Staaten tätig

Indische Nutzer unter den Zielobjekten

Warnungen vor staatlichen Hackern seit 2021

User in über 150 Ländern über Gefahren informiert

Wie Apple in einer E-Mail an eine bisher unbekannte Zahl von iPhone-Nutzern mitteilte, könnten die Kunden von einem "Söldner-Spyware-Angriff" betroffen sein. Die Nachricht des US-Computerkonzerns wurde offenbar nur an iPhone-Besitzer verschickt, die tatsächlich auch im Visier der Angreifer waren.Laut einer aktualisierten Apple-Support-Seite versuchen die Angreifer, über das Internet Zugriff auf das jeweilige iPhone zu erlangen. Dem Unternehmen zufolge sind die von "Söldnern" durchgeführten Spyware-Attacken deutlich seltener als "normale" Aktivitäten von Malware-Anbietern oder Online-Kriminellen. Dabei betreiben diese bezahlten Hacker, die oft im Auftrag ausländischer Staaten handeln, meist deutlich mehr Aufwand.Im aktuellen Fall waren unter anderem Nutzer aus Indien ins Visier der Angreifer geraten, wobei offen ist, um welche weiteren 91 Länder es sich handelt. Wahrscheinlich sind aber auch iPhone-Besitzer in Deutschland betroffen, schließlich ist die Zahl der Länder, in denen Apple seine Warn-Mails verschickt hat, sehr groß.Es ist keineswegs eine Seltenheit, dass Apple per E-Mail vor Angriffen durch staatlich bezahlte Hacker warnt. Seit 2021 wurden derartige Mails mehrfach pro Jahr an unterschiedliche Nutzerzahlen verschickt. Im Oktober 2023 hatten unter anderem mehrere indische Politiker Screenshots veröffentlicht, auf denen die Warn-Mails von Apple zu sehen waren.Apple hat nach eigenen Angaben bisher iPhone-Nutzer aus mehr als 150 Ländern weltweit über mögliche Versuche einer Kompromittierung ihrer Geräte informiert. In keinem der Fälle wurde von Apple bisher kommuniziert, woher die Attacken kommen oder durch welche Staaten sie beauftragt worden sein könnten.