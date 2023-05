Neues Android-Update fixt Kernel-Bug, der für Spyware ausgenutzt wird

Google hat mit dem jüngsten Android-Update eine Schwachstelle im Kernel ausgeschaltet, die von unbekannten Angreifern zum Ausspähen von Nutzerdaten verwendet wurde. Die Zero-Day-Sicherheitslücke konnte ohne Nutzerinteraktion ausgenutzt werden.

Schwachstelle im Kernel

Zusammenfassung Android-Update behebt hochgefährliche Schwachstelle im Kernel, die für Spyware verwendet wurde.

Schwachstelle (CVE-2023-0266) ohne Nutzerinteraktion ausnutzbar.

Komplexe Kette von Sicherheitslücken zielte v.a. auf Samsung Smartphones.

Ein Spyware-Paket kann Daten aus Chat- und Browseranwendungen entschlüsseln und extrahieren.

Weitere Sicherheitslücken ermöglichen Privilegienerweiterung.

Android-Nutzer sollten schnellstmöglich die Software-Updates installieren.

Google Threat Analysis Group bestätigt Ausnutzung der Schwachstelle.

Google verteilt das große Update an erste Geräte

Das macht sie überaus gefährlich und für Angreifer besonders attraktiv. Android-Nutzer sollten schnellstmöglich die ihnen angebotenen Software-Updates installieren.Das Android-Sicherheitsupdate für Mai behebt die hochgefährliche Sicherheitslücke, die aktiv genutzt wurde, um kommerzielle Spyware zu verbreiten. Details dazu hat das Online-Magazin Bleeping Computer veröffentlicht.Bei der Sicherheitslücke (CVE-2023-0266) handelt es sich um eine sogenannte Use-after-free-Schwachstelle im Sound-Subsystem des Linux-Kernels. Diese Sicherheitslücke kann genutzt werden, um die Ausweitung der Berechtigungen durchzuführen, ohne dass eine Nutzerinteraktion erforderlich ist - der Angreifer muss seinen Trojaner nur irgendwie auf das Smartphone seines Opfers bringen.Laut einem Bericht der Google Threat Analysis Group (TAG) wurde diese Schwachstelle als Teil einer komplexen Kette von Sicherheitslücken ausgenutzt, die vorrangig auf Samsung Smartphones abzielte. Die Spyware besteht aus verschiedenen Komponenten und kann dazu genutzt werden, Daten aus Chat- und Browseranwendungen zu entschlüsseln und zu extrahieren, so Google TAG. "Es gibt Hinweise darauf, dass CVE-2023-0266 in begrenztem Umfang und gezielt ausgenutzt wird", heißt es in einer Notiz, die das Android-Sicherheitsteam dem Sicherheitsbulletin dieses Monats beigefügt hat.Die Android-Updates vom Mai beheben neben dieser Kernel-Schwachstelle noch weitere Sicherheitslücken, die meisten davon führen zu schwerwiegenden Problemen der Privilegienerweiterung im Betriebssystem und anderen Komponenten.