Tesla warnt vor "Handtuch-Lade-Trick" - leider nur viel zu spät

Die Tesla-Fahrer teilen gern ihre Tricks und Hacks, die sie im Laufe der Nutzung ihres Autos gesammelt haben mit anderen. Manche dieser Tipps sind effektiver als andere - und manchmal kann es auch nach hinten losgehen.

Ladegeschwindigkeit am Supercharger verbessern

Ja, Sie können ein nasses Handtuch auf einen Supercharger-Griff legen, um schnellere Ladegeschwindigkeiten zu erreichen. InsideEV

"Wenn Sie ein feuchtes Tuch auf die Kabelgriffe des Superchargers legen, erhöht sich die Ladegeschwindigkeit nicht, und es stört die Temperaturüberwachung, wodurch das Risiko einer Überhitzung oder Beschädigung entsteht. Bitte unterlassen Sie dies, damit unsere Systeme ordnungsgemäß funktionieren und echte Ladeprobleme von unseren Systemen erkannt werden können." Tesla X-Team

Ein Trick, der derzeit häufiger in Foren auftaucht und genau in die Kategorie "mehr Schaden als Nutzen" gehört, ist der "nasse Handtuch-Trick".Das Online-Magazin InsideEVs hatte vor dem Sommerstart den Tipp bei der Plattform X geteilt, dass man angeblich die Ladegeschwindigkeit seines Teslas am Supercharger verbessern könne, wenn man ein nasses Handtuch auf den Griff des Ladekabels liegt, das in das Fahrzeug eingesteckt wird.Die Idee dahinter ist recht simpel erklärt: Ein feuchtes, kühles Tuch soll Abkühlung durch den Verdunstungseffekt erzeugen und dieser Effekt soll dazu führen, dass die Temperatur am Griff des Supercharger-Kabels nicht ansteigt. Das Wiederrum - beziehungsweise das Verhindern einer Überhitzung - soll die Ladekurve optimieren und die Ladezeit verbessern, weil über eine längere Zeit mit höherer Leistung geladen werden könne...Das mag plausibel klingen, ist aber laut Tesla gefährlicher Quatsch. Das Problem, so Tesla: Wenn der Sensor im Ladegriff glaubt, dass die Temperatur während des Ladevorgangs niedriger ist als sie tatsächlich ist, kann das in ein Handtuch eingewickelte Ladegerät nach Angaben des Unternehmens dann ein "Überhitzungs- oder Schadensrisiko" darstellen.Das Tesla Supercharger-Team fühlte sich jetzt dazu genötigt, bei X auf diesen dubiosen Tipp zu reagieren und hat das ganze - Monate zu spät - klargestellt.Teslas Kommunikations-Team - oder was auch immer davon übrig ist - sagt den Besitzern nun, dass sie damit aufhören sollen. Warum es nun so lang gedauert hat, bis jemand in diese gefährliche Weiterverbreitung des Tricks eingegriffen hat?Diese Art von epischer Kommunikationspanne passiert, wenn ein großer Autohersteller keine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit hat. Inwieweit es nun tatsächlich zu Schäden gekommen ist, ist derzeit unklar.