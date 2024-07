iPhone Fold: Erstes faltbares Apple-Handy soll 2026 in den Läden stehen

Ein neuer Bericht, der auf Informationen von Insidern beruht, rechnet schon übernächstes Jahr mit der Veröffentlichung des ersten faltbaren iPhones . Nachdem das Projekt bereits als aufgegeben galt, hat sich Apple jetzt wohl umentschieden. Und das hat gute Gründe.

Schon vor mehreren Jahren gab es immer wieder Berichte darüber, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet. Etwas später hieß es, das erste Apple-Produkt mit Falt-Bildschirm würde kein iPhone sein. Schließlich machten Gerüchte die Runde, Apple habe Tests zu Foldables gänzlich eingestellt . Jetzt gibt es aber einen neuen Report, der berichtet, Apple arbeite sehr wohl noch an einem faltbaren Gerät. Das sei zudem auch noch ein iPhone und könnte schon in näherer Zukunft auf den Markt kommen.So berichtet Digitimes (via 9to5Mac ), Apple wäre immer noch dabei, ein iPhone mit faltbarem Display zu entwickeln. Das könnte Schätzungen zufolge schon 2026 in den Läden stehen.Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld von Apple sagen demnach, dass das Unternehmen aktiv an einem Smartphone mit Faltmechanismus arbeitet, das sich von oben nach unten zusammenklappen lässt. Die Konstruktion wäre also ähnlich der eines Samsung Z Flip. Das Telefon soll ausgeklappt etwa dieselben Dimensionen haben wie aktuelle iPhone-Modelle.Apple soll außerdem im Verlauf des Jahres bereits einen Liefervertrag mit Samsung Display geschlossen haben. Legt man die übliche Dauer eines Entwicklungszyklus bei Apples von zwei Jahren zugrunde, sollte das faltbare iPhone 2026 auf den Markt kommen.Dass sich Apple nun doch auf das iPhone als erstes faltbares Gerät in seiner Produktpalette konzentriert, soll dem Bericht zufolge mit den sinkenden Absatzzahlen für das Smartphone in China zu tun haben. Dortzulande sind Foldables deutlich weiter verbreitet als etwa in Deutschland. Mit einem iPhone Fold sollen die Verkäufe also wieder angekurbelt werden.Ähnlich wie bei künstlicher Intelligenz hinkt man in Cupertino auch beim Thema faltbare Smartphones der Konkurrenz deutlich hinterher. Samsung entwickelt schon seit Jahren entsprechende Geräte. Erst vor zwei Wochen präsentierten die Koreaner ihre neuen Z Fold 6 und Z Flip 6 -Telefone. Auch Xiaomi stellte mit seinem Mix Flip und Mix Fold 4 vor Kurzem zwei neue Geräte mit faltbaren Bildschirmen vor.