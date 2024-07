Die Gerüchte zu Apples neuem iPhone SE 4 überschlagen sich. Oft gut informierte Leaker melden sich aktuell zu Wort, um über potenzielle technischen Daten des im Frühjahr 2025 erwarteten Mittelklasse-Smart­phones zu sprechen. Man rechnet mit einem großen Upgrade.

John Prosser / Front Page Tech

Apples neue Mittelklasse-Ära

6,06 Zoll OLED-Display mit 60 Hz

Apple A18-Chip (2024 erwartet)

6 GB oder 8 GB RAM

48-Megapixel-Hauptkamera

Aluminium-Gehäuse, USB-C

Face ID (Gesichtserkennung)

Großes Upgrade zum hohen Preis?

Während die in wenigen Monaten erwartete iPhone 16-Familie in der Gerüchteküche bereits zum alten Eisen gehört, spekulieren meist zuverlässige Leaker wie Ice Universe derzeit über Apples 2025er-Lineup . Dabei spielen nicht nur das iPhone 17 und iPhone 17 Pro sowie mögliche Slim-Ableger eine Rolle, sondern auch das lang erwartete iPhone SE 4.Schenkt man den auf Weibo diskutierten Spezifikationen Vertrauen, könnte die vierte Generation des Mittelklasse-Smartphones im Frühjahr 2025 unter anderem mit einem zeitgemäßen OLED-Bildschirm ausgestattet werden. Außerdem sind Apples kommender A18-Chip, bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine einzelne 48-Megapixel-Kamera im Gespräch.Im Vergleich zum mittlerweile zwei Jahre alten iPhone SE 3, das mit einem 4,7 Zoll großen Retina-Display, dem Apple A15-Chip und einer 12-Megapixel-Kamera ausgestattet ist, stellt das iPhone SE 4 ein deutliches Upgrade dar. Und das wird sich Apple wohl auch teuer bezahlen lassen. Experten rechnen mit einem Preisanstieg von bis zu 120 US-Dollar (via 9to5mac ) gegenüber dem aktuellen US-Basispreis von 429 US-Dollar.Und während die Angaben zum Prozessor, Display, RAM und Co. in der Gerüchteküche oft leicht variieren, sind sich die Leaker in einem Punkt einig. Apple soll sich vom iPhone-8-Design mit Home-Button verabschieden und das iPhone SE 4 mit Notch und Face-ID-Gesichtserkennung auf den Markt bringen. An welchem Smartphone (z.B. iPhone 14 / 15 / 16) sich das neue Modell orientieren wird , ist allerdings noch unklar.